El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Todo listo para el MWC 2026: anuncios y novedades de la feria que cumple 20 años

Inteligencia artificial, robótica, fotografía, baterías, etc. Las firmas tecnológicas como Honor, Xiaomi o Samsung revelarán sus nuevos dispotivos en Barcelona

Redacción EC
Por

El Comercio

buenas.practicas@comercio.com.pe

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Barcelona será escenario del MWC 2026, con los nuevos avances en telefonía. (Foto: AFP)
Barcelona será escenario del MWC 2026, con los nuevos avances en telefonía. (Foto: AFP)

Faltan pocos días para el Mobile World Congress 2026, el encuentro en el que las firmas tecnológicas muestran sus novedades, tanto en hardware como en software, por lo que se tejen muchos rumores. Estos son algunos que ya son una certeza.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.