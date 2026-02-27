Todo listo para el MWC 2026: anuncios y novedades de la feria que cumple 20 años

Faltan pocos días para el Mobile World Congress 2026, el encuentro en el que las firmas tecnológicas muestran sus novedades, tanto en hardware como en software, por lo que se tejen muchos rumores. Estos son algunos que ya son una certeza.

La feria cumple 20 años y se realizará en Barcelona, del 2 al 5 de marzo. Una de las empresas en comunicaciones que aspira a robarse el protagonismo es Xiaomi, que presentará sus equipos de gama alta.

Días previos al inicio de la feria, hará su presentación global del Xiaomi 17, dispositivo con el que aspira a tener el liderazgo en fotografía y competir directamente con Apple.

Según la página Movilzona, el nuevo Xiaomi 17 Ultra contará con una versión exclusiva: Leica Edition, que tiene un módulo de cámara que incluye un anillo para ajustar la distancia focal. Como si se tratara de una cámara fotográfica.

Samsung también estará presente, con su reciente teléfono Samsung Galaxy S26, presentado hace unos días y que sorprendió con su Privacy Display, una pantalla que protege la privacidad de tus actividades en la pantalla. También es probable que se tenga su nuevo Galaxy TriFold y los avances de su Galaxy Ring 2.

El otro gran protagonista es Honor, que muestra su Robot Phone, un teléfono que cuenta con una cámara montada sobre un pequeño brazo mecanizado, como un gimbal que emerge de la parte posterior del teléfono. Además, también contará con el Honor Magic V6, su nuevo plegable.

Y otro detalle que une a todas las firmas es la disposición a integrar la IA agéntica al dispositivo. La inteligencia artificial es ya algo común en los equipos. Queda ver qué firma adapta mejor estas capacidades, a sus aplicaciones y a la experiencia de uso.