El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Ahora viene lo difícil

Tras la muerte del dictador Ali Jamenei en Irán, hay un riesgo grande de que la región entre en una grave espiral de violencia.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Oficina del líder supremo de Irán
    El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Oficina del líder supremo de Irán

    De primera impresión es evidente la tentación de poner en el mismo saco, de un lado, la captura de Nicolás Maduro, dictador venezolano, a inicios de año por parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y, de otro, el ataque de este último país e Israel en contra de Irán, que terminó con el asesinato de ayatola Ali Jamenei. En ambos casos, EE.UU. sacó del tablero global –por la fuerza– a un autócrata con las manos manchadas de sangre. Y en ambos casos hay incertidumbre sobre el orden, o desorden, que seguirá la transición de poder.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.