El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Tres años después

“El Holocausto no fue un precio suficiente. Nunca habrá un precio suficiente. Y la reacción global posterior al 7 de octubre lo ha dejado claro”.

    Enrique Krauze
    Por

    Historiador

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Familiares y amigos se congregaron en el lugar donde se celebraba el festival de música Nova en Reim, al sur de Israel, el 7 de octubre del 2026, para conmemorar el tercer aniversario del ataque perpetrado por Hamás. (Foto de JOHN WESSELS / AFP).
    Familiares y amigos se congregaron en el lugar donde se celebraba el festival de música Nova en Reim, al sur de Israel, el 7 de octubre del 2026, para conmemorar el tercer aniversario del ataque perpetrado por Hamás. (Foto de JOHN WESSELS / AFP).
    / JOHN WESSELS

    Al día siguiente de la masacre del 7 de octubre en Israel publiqué en la prensa mexicana una reflexión escrita con dolor, temor y temblor. Dolor, ante los actos de indecible crueldad perpetrados por el grupo terrorista Hamás, donde fueron asesinadas más de 1.200 personas, hombres y mujeres, ancianos, niños, bebés, y cuyas escenas de tortura, violación, profanación, secuestro y degüello habían propagado los propios agresores en las redes sociales. Temor, porque el conflicto había tocado extremos de odio teológico que a mi parecer bloqueaban toda posible salida política. Y temblor, porque, dada la correlación de las fuerzas encontradas, con actores como Putin, los ayatolás de Irán y Trump, el mundo corría el riesgo de estar al borde de la Tercera Guerra Mundial, que podría ser nuclear y ser la última. Dicho todo lo cual, a sabiendas del odio antisemita esparcido, ya entonces, por un sector creciente de las redes sociales, me permití hacer un llamado a la moderación:

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.