1. Un insólito comunicado

El sector minero es responsable del 60% de las exportaciones y del 19% de los tributos pagados por empresas.

Pese a ello, está enfrentando momentos muy tensos y difíciles durante el Gobierno de Pedro Castillo. Antamina, la mina más grande del Perú, tuvo que parar temporalmente sus operaciones luego de varios días de incidentes y bloqueos que “ponían en riesgo la integridad de su personal”. Apumayo, en Ayacucho, fue incendiada y ninguna autoridad gubernamental ha expresado un rechazo tajante a la violencia y, menos aun, identificado a los responsables. Junto con Apumayo, otras tres minas del sur fueron amenazadas de cierre.

Ahora, Las Bambas anuncia que en unos pocos días más deberá parar su producción por el enésimo bloqueo, uno que se va ya para las tres semanas.

La respuesta vino en un comunicado del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Empiezan diciendo que el gobierno “realiza un trabajo articulado y sostenido en aras de mantener un diálogo productivo, respetuoso y sincero entre MMG Las Bambas, los representantes de la provincia de Chumbivilcas y de todas las localidades de su ámbito de influencia”. Hasta ahí, nada que reclamar: el diálogo siempre es necesario en situaciones de crisis. Muy pocas veces toda la verdad está de un solo lado y acercar puntos de vista es una de las obligaciones de todo gobierno.

Más adelante, reconocen que “con la suspensión anunciada por MMG Las Bambas, se proyecta un impacto significativo en el Producto Bruto Interno (PBI) Nacional, que afecta las perspectivas de crecimiento económico anunciadas por el Gobierno, en virtud de su importante efecto en el sector minero y en las industrias relacionadas”.

Agregan: “solo en el 2021, MMG Las Bambas transfirió al Gobierno Regional y gobiernos locales de la región Apurímac más de S/358 millones, por concepto de regalías contractuales, recursos que son utilizados para cerrar brechas y ejecutar obras prioritarias. A ello se suma su importante participación a nivel de inversiones, empleos y el favorable escenario de los precios internacionales del cobre, factores relevantes en las proyecciones de crecimiento de nuestra economía”.

Pero la conclusión es incongruente con todo lo anterior, pues hacen una invocación a “que se restablezca el orden público en el corredor y que se depongan medidas de fuerza, como los bloqueos, que son actos reñidos con la Ley que no ayudan a la búsqueda de soluciones”.

¡Invocan, solo invocan, a que se cumpla la ley! Con ello, hacen evidente que no van a ejercer el derecho legítimo a imponer la apertura de la carretera. La posibilidad del uso de la fuerza legítima del Estado no puede ser dejada de lado. ¿Qué motivación puede tener “un grupo de la comunidad [de Chumbivilcas]” (como lo llama el Minem en el comunicado) de levantar el bloqueo y aceptar una negociación en las que todos cedan para llegar a un acuerdo, si de antemano se les está diciendo que, pase lo que pase, no habrá medidas para hacer respetar la ley de parte del Gobierno?

2. El secreto de la ‘chanchita’

En la semana que pasó, circularon fuertes versiones sobre la existencia de audios que comprometerían gravemente al presidente.

El propio Castillo los tomó muy en serio y dio dos declaraciones, que fueron casi confesiones o un muy endeble control de daños.

Una, el sábado, diciendo: “Estoy seguro que están tramando muchas cosas. Saldrán audios, videos y muchas editadas, pero lo que no pueden hacer es callarnos y doblegar los esfuerzos”.

Otra, el domingo: “Voy a contarles un secreto, que no quería decirlo, y vengo a decirlo acá en Vidawasi: he estado haciendo la ‘chanchita’ ya. He estado haciendo los ahorros para darle a los niños, para salvar a los niños huérfanos del país, y que lo voy a sustentar en cualquier momento”.

Extrañas afirmaciones, porque si él tenía la certeza de no haber hecho nada incorrecto, no podrían aparecer grabaciones que lo comprometieran en hechos penados por la ley. Bastaba con decir: “Saquen lo que quieran, porque nunca van a encontrar nada que indique siquiera una intención de cometer un acto ilegal”.

¿Existieron o no esos audios de Castillo? Tarde o temprano se sabrá la verdad.

3. ¿Cerrón de cajón?

La decisión de Perú Libre de rechazar “contundentemente” la moción de vacancia quizá signifique que han logrado un acuerdo con Castillo para reincorporar a algunos de sus miembros al Gobierno. Para Castillo, contar con la totalidad de los votos de Perú Libre en el Congreso es un seguro de vida frente a la vacancia ahora o más adelante.

A favor de esta tesis está el cambio de tono de Cerrón, que pasó a decir “que reconoce tener discrepancias serias con el gobierno caviar”, cuando días antes había apuntado directo con bazuca hacia el propio Castillo, diciendo: “quiero pedirle al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que renombre la calle donde está la famosa casa de Breña, de Pasaje Sarratea a Pasaje Se-rratea”.

¿Puede ser cierta la recomposición de la alianza? Puede. ¿Puede ser cierto que los cambios van más bien por una ampliación de las alianzas hacia el centroizquierda? Puede. ¿Puede que Castillo no cambie su Gabinete por ahora? Puede.

Con Castillo, cualquier cosa puede pasar (o no pasar).