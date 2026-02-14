Tres copas al día: un hábito normalizado con consecuencias neurológicas silenciosas

Durante décadas, el consumo de alcohol ha gozado de una aceptación social prácticamente incuestionable. Su legalidad, arraigo cultural y presencia constante en espacios de socialización lo han vinculado a ideas de éxito, camaradería y descanso. En ese contexto, ingerir hasta tres copas diarias —ya sea vino, cerveza o bebidas destiladas— suele percibirse como una práctica habitual de la vida adulta. Sin embargo, la evidencia científica más reciente advierte que esta normalización dista de ser inocua.

Un estudio publicado en 2025 por Mass General Brigham, desarrollado en el Massachusetts General Hospital y difundido en la revista Neurology de la American Academy of Neurology, señala que las personas que consumen tres o más bebidas alcohólicas al día presentan hemorragias cerebrales de aparición más temprana, mayor extensión y mayor gravedad. El impacto no se limita al evento agudo: antes de que ocurra un derrame cerebral, ya se observan signos de daño estructural, enfermedad de pequeño vaso cerebral y envejecimiento prematuro del tejido cerebral. El alcohol no actúa de forma abrupta; su efecto es progresivo y erosivo.

Estos hallazgos coinciden con análisis del UK Biobank publicados en 2025, que vinculan el consumo regular de alcohol con lesiones microvasculares cerebrales detectables mediante resonancia magnética, incluso en personas sin diagnóstico neurológico previo. En paralelo, la salud pública internacional ha adoptado una postura cada vez más clara. Desde 2023, la Organización Mundial de la Salud sostiene que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol: el riesgo para la salud comienza con la primera copa, aun en cantidades bajas.

Pese a esta evidencia, el consumo cotidiano persiste. Ello se explica, en parte, porque el alcohol no se consume en el vacío. Su uso ocurre en entornos atravesados por presión social, rituales laborales, celebraciones familiares, deporte profesional, mensajes mediáticos complacientes y una industria que invierte de manera sostenida en asociar sus productos con bienestar, éxito y pertenencia. La publicidad no solo comercializa bebidas, sino también narrativas que minimizan los riesgos y presentan el consumo frecuente como una conducta socialmente esperable.

En el Perú, esta normalización también se expresa en términos materiales. Un estudio del International Alcohol Control Study realizado en Lima (Los Olivos) evidenció que el 38% de las personas adultas que consumieron alcohol pudo acceder a bebidas alcohólicas en menos de cinco minutos, lo que refleja una disponibilidad prácticamente inmediata en contextos urbanos. Aunque no se trata de un dato de alcance nacional, ilustra entornos caracterizados por una alta densidad de puntos de venta, horarios extensos y débil fiscalización. El mismo estudio señala que el 63% del alcohol consumido corresponde a compras para llevar, lo que desplaza la ingesta hacia espacios no regulados y refuerza patrones de consumo frecuentes y silenciosos.

Las consecuencias de esta normalización se manifiestan desde edades tempranas. El Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 2024, publicado por DEVIDA en 2025, indica que el 36,4% de los escolares ha consumido alcohol alguna vez, el 24,1% lo hizo en el último año y el 10,8% en el último mes. Lejos de iniciarse en la adultez, la naturalización del consumo se instala cuando el cerebro aún se encuentra en pleno desarrollo.

El principal riesgo no reside en la copa ocasional, sino en el hábito sostenido que rara vez se cuestiona. Tres copas al día no generan alarma inmediata ni alteran la rutina cotidiana, pero —como demuestra la evidencia acumulada— dejan una huella biológica que se manifiesta años después, cuando el daño ya está establecido.

Frente a este escenario, resulta imprescindible cuestionar la idea de que beber a diario es normal o inofensivo, reducir tanto la frecuencia como la cantidad de consumo y evitar el uso del alcohol como respuesta automática al estrés o a la presión social. A nivel colectivo, se vuelve urgente fortalecer las políticas de control de la publicidad, regular la disponibilidad y mejorar las estrategias de prevención y detección temprana. Cuidar la salud mental y neurológica implica, también, desnaturalizar el alcohol en la vida cotidiana.