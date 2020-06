A inicios de marzo pasado, cuando la OMS calificó al nuevo coronavirus como una pandemia (dada la velocidad de propagación, la gravedad del mismo y la inacción de distintos países), pocos imaginaron el brutal desastre que estábamos por recibir. No obstante, ya en aquellas fechas se manejaban proyecciones sobre cómo podía desarrollarse el cataclismo: a través del concepto denominado “problema de dos curvas”, sabíamos que la crisis se acentuaría de no lidiar adecuadamente con la curva epidemiológica (número de infectados), así como con la curva económica (caída de la producción total).

Sabíamos, casi desde el inicio, que no era un problema dicotómico (sanitario o económico), sino combinado, y cómo lidiáramos con ambos temas en simultáneo sellaría nuestro destino. A inicios de abril, en estas páginas, imaginamos los potenciales desarrollos de la pandemia en nuestro país (“Escenarios frente a la crisis”), y sostuvimos que si bien era cierto que dependíamos en parte de factores externos, lo importante era “la efectividad, no la esperanza, que las políticas económicas y sanitarias desplegadas tengan”. En dicho ejercicio, el Perú enfrentaba cuatro escenarios, siendo el primero (pesimista) uno en el cual “no se vislumbra en el mediano plazo una solución efectiva a la pandemia, y localmente se suman la falta de contención, la precariedad de la infraestructura sanitaria y el alto grado de informalidad; esto alarga la vuelta a la reactivación del aparato productivo, y si bien el Gobierno desplegó medidas de mitigación, las mismas no son suficientes para evitar la ruptura de la cadena de pagos, con la consiguiente pérdida de empresas y empleos”.

Tres meses después, lamentablemente, podemos constatar que el peor escenario se volvió realidad. No solo somos de los países con el mayor ratio de infectados y muertos por habitantes, sino que registramos una de las peores caídas del PBI a nivel global. Esta crisis combinada, que se encuentra aún en desarrollo, será un retroceso de años (tal vez más de una década) de avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Peor aún, este trance ha despertado narrativas y demandas anacrónicas y regresivas que, una vez puestas en práctica, tomarán décadas en retirar.

La responsabilidad, sin duda, recae principalmente en el Gobierno del presidente Martín Vizcarra, pero irradia de igual manera a los gobiernos regionales y locales. La ciudadanía, principal eje de responsabilidad para el Gobierno, reaccionó a las medidas dentro de la lógica esperada: un confinamiento de extrema severidad podía acatarse por tiempo limitado (los altos niveles de informalidad así lo presagiaban), no por tantas semanas, y menos aún por tres meses.

La situación actual es peor de lo que hubiéramos podido imaginar: el sector sanitario está desbordado, se perdió el control de las cifras (es imposible saber en qué fase de la curva epidemiológica nos encontramos), la fibra económica está quebrada y la desconexión de las políticas públicas con la realidad (tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo) apunta a que la crisis se agravará antes que debilitarse.

Ejemplos de heroísmo, empatía y amor por el país sobran, sobre todo en la primera línea de atención (sanitaria y de seguridad) del Estado, así como del sector privado. Pero está claro que la estrategia del Gobierno no puede mantenerse igual. La realidad exige cambios contundentes en el plan y también en el equipo.