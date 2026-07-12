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Tres nuevas herramientas legales para fortalecer el sistema penitenciario

“Durante décadas, el hacinamiento penitenciario fue entendido principalmente como un problema de infraestructura”.

    Luis Enrique Jiménez Borra
    Por

    Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "De los cuatro últimos presidentes elegidos, dos están presos, uno con orden de prisión y el cuarto coquetea con la situación de sus tres colegas" (Ilustración: Giotanni Tazza).
    "De los cuatro últimos presidentes elegidos, dos están presos, uno con orden de prisión y el cuarto coquetea con la situación de sus tres colegas" (Ilustración: Giotanni Tazza).

    Imagine a una persona privada de libertad que cumple una condena y espera durante meses una respuesta sobre el estado de su expediente. No solicita un privilegio ni cuestiona la decisión judicial que lo llevó a prisión. Solo busca acceder a información jurídica que le permita conocer qué etapa sigue en su proceso. Esa realidad refleja uno de los desafíos menos visibles del sistema de justicia: garantizar que la ejecución de las penas sea tan eficiente como la decisión judicial que las impuso.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.