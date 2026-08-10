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Perú en el Mundial Sub 17 de vóley, las investigaciones y nexos del candidato de FP a la alcaldía de Lima y Piura y El Niño

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 10 de agosto.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    El equipo peruano que participa en el Mundial Sub 17 de Vóley. Foto: Instagram
    El equipo peruano que participa en el Mundial Sub 17 de Vóley. Foto: Instagram

    En el Semáforo de este lunes 10 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: la selección peruana de vóley femenino logró su segundo triunfo en el Mundial Sub 17 de Chile. Necesita ganar un partido más para pasar a la siguiente fase. El segundo tema: sobre Samuel Daza, el candidato de Fuerza Popular para la alcaldía de Lima, hay una serie de cuestionamientos, que van desde investigaciones fiscales hasta nexos con colectiveros informales. Por último: en Piura la situación podría complicarse porque hay muestras de capacidades limitadas, como indican informes de la contraloría, en un contexto en el que se proyecta un fenómeno de El Niño de gran escala.

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