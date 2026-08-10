Perú en el Mundial Sub 17 de vóley, las investigaciones y nexos del candidato de FP a la alcaldía de Lima y Piura y El Niño

En el Semáforo de este lunes 10 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: la selección peruana de vóley femenino logró su segundo triunfo en el Mundial Sub 17 de Chile. Necesita ganar un partido más para pasar a la siguiente fase. El segundo tema: sobre Samuel Daza, el candidato de Fuerza Popular para la alcaldía de Lima, hay una serie de cuestionamientos, que van desde investigaciones fiscales hasta nexos con colectiveros informales. Por último: en Piura la situación podría complicarse porque hay muestras de capacidades limitadas, como indican informes de la contraloría, en un contexto en el que se proyecta un fenómeno de El Niño de gran escala.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Triunfo de la selección femenina de vóley en el Mundial Sub 17

La selección peruana de vóley Sub 17 regresó a la victoria en su tercer partido del Mundial de la categoría en Chile. Fue un triunfo en cinco sets ante México. La máxima anotadora fue la arequipeña Fernanda Pinto. Es el segundo resultado positivo para la selección en el certamen. Hoy el equipo volverá a jugar, esta vez ante Filipinas, y mañana cierra la fase contra China. Para clasificar a la siguiente etapa, necesita ganar un partido más o sumar sets para luego definir por ráting.

🔴 Las investigaciones y nexos del candidato de FP a la alcaldía de Lima

Samuel Daza, la carta de Fuerza Popular para la alcaldía de Lima, carga una serie de cuestionamientos, desde investigaciones fiscales hasta vínculos con colectiveros informales, como indica un informe de El Comercio. Por ejemplo, en su registro hay una indagación fiscal, abierta en el 2021, por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Ese año había sido designado director general de una oficina del MTC, cuando el prófugo Juan Silva era ministro.

🔴 Piura, El Niño y las capacidades limitadas

La situación en Piura, una de las regiones más afectadas por el fenómeno de El Niño, podría tornarse crítica, según las advertencias de la contraloría, que evidencian las capacidades limitadas en la región norteña. Informes del órgano de control revisados por este Diario señalan que persisten brechas en áreas que deberían garantizar una respuesta oportuna, como prevención o infraestructura. En uno se menciona que el GORE dejó sin intervenir 13,38 kilómetros de cauces y quebradas considerados críticos.