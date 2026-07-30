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Triunfo de Varillas, homenaje a Mabela Martínez y preocupación por obras detenidas frente al Niño

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 30 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Foto: Federación Peruana de Tenis
    Foto: Federación Peruana de Tenis

    En el Semáforo de este jueves 30, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, resaltamos el triunfo de Juan Pablo Varillas, quien llegó a octavos del Challenger de San Marino tras vencer con autoridad a Jacopo Vasamì. Segundo, saludamos el reconocimiento del Ministerio de Cultura a Mabela Martínez por su larga labor en la difusión musical peruana. Finalmente, preocupa que casi la mitad de los proyectos de prevención ante El Niño sigan paralizados por recortes presupuestales.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.