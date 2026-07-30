Triunfo de Varillas, homenaje a Mabela Martínez y preocupación por obras detenidas frente al Niño

En el Semáforo de este jueves 30, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, resaltamos el triunfo de Juan Pablo Varillas, quien llegó a octavos del Challenger de San Marino tras vencer con autoridad a Jacopo Vasamì. Segundo, saludamos el reconocimiento del Ministerio de Cultura a Mabela Martínez por su larga labor en la difusión musical peruana. Finalmente, preocupa que casi la mitad de los proyectos de prevención ante El Niño sigan paralizados por recortes presupuestales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Importante triunfo peruano

La contundente victoria de Juan Pablo Varillas ante el italiano Jacopo Vasamì, con un claro 6-2 y 6-2, merece ser celebrada como ejemplo de perseverancia deportiva. El peruano, ubicado en el puesto 274 del ránking ATP, tuvo que superar primero la fase de clasificación antes de llegar al cuadro principal del Challenger de San Marino. Su paso a octavos de final demuestra que el tenis nacional sigue construyendo caminos sólidos hacia la élite internacional. Celebramos este triunfo.

🟢Un reconocimiento a la difusión musical

El Ministerio de Cultura ha tomado una buena decisión al distinguir a Mabela Martínez como Personalidad Meritoria de la Cultura, honrando más de cuatro décadas dedicadas a la difusión musical peruana. Su programa “Sonidos del mundo”, vigente desde hace 30 años en radio y 28 en televisión, ha sido plataforma constante para artistas nacionales e internacionales. Este tipo de reconocimientos institucionales visibiliza el trabajo silencioso pero fundamental de quienes fortalecen las industrias culturales independientes.

🔴Prevención abandonada

Resulta alarmante que casi la mitad de los proyectos destinados a prevenir los efectos del fenómeno de El Niño registren un 0% de ejecución física, justo cuando se aproxima una nueva temporada de lluvias. Más de S/11.000 millones en obras de protección permanecen paralizados por recortes presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas, según denunció la Cámara de Comercio de Lima. Exhortamos a las autoridades a priorizar con urgencia estas inversiones, pues cada retraso multiplica el riesgo de una desgracia mayor.