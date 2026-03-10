Triunfo del bodyboard peruano en Hawái, alerta por oleajes anómalo y cierre de museos hasta el 14 de marzo

En el Semáforo de este martes 10 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero, dos peruanos, Hawaii Pipeline Bodyboarding, se coronaron campeones en el Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship; segundo, la Marina de Guerra alertó sobre oleajes anómalos en la costa peruana que podrían triplicar su altura habitual hasta el 12 de marzo, por lo que se recomienda prudencia y evitar ingresar al mar para prevenir accidentes; finalmente, los museos de Lima permanecerán cerrados del 9 al 14 de marzo por desabastecimiento de GNV, una decisión que evidencia una mala gestión cultural al afectar a público, escolares y turistas en temporada alta.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Dos peruanos son campeones de bodyboard en Hawái

El reciente triunfo de los peruanos Hannah Saavedra y Maycol Yancce en el torneo Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship es un resultado bastante meritorio. Saavedra ganó la categoría Junior y Yancce triunfó en Open, superando a fuertes rivales sobre la ola de Pipeline. Aunque es un paso destacable que ayuda a visibilizar este deporte, el verdadero reto será sostener el nivel durante los próximos años. ¡Felicitaciones!

🟡Olas podrían triplicar su altura en la costa peruana

La Marina de Guerra alertó sobre oleajes anómalos en nuestra costa peruana que podrían triplicar su altura habitual hasta el 12 de marzo. Este fenómeno ocurre por sistemas de baja presión en el océano que generan fuertes marejadas desde el suroeste, intensificadas ahora por la actual fase de luna llena que eleva las mareas. Aunque no debemos entrar en pánico, es vital ser prudentes. Bañistas y deportistas deben evitar ingresar al mar temporalmente para prevenir cualquier tipo de accidentes.

🔴Museos de Lima estarán cerrados hasta el 14 de marzo por falta de gas

Del 9 al 14 de marzo, los museos de Lima cerrarán por el desabastecimiento de GNV, un insumo clave para la operación logística de su personal y el transporte de este. Es una medida comprensible, pero deja mal parada la gestión cultural: el público, escolares y turistas pierden acceso a estos importantes establecimientos justo en temporada alta. El funcionamiento de los museos no debería depender de un solo combustible.