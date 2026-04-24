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Triunfo histórico de Buse en ATP 1000, se entragaron los Premios Luces 2026 y falta de presupuesto afecta a becarios del Bicentenario

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 24 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Resumen

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    Ignacio Buse
    Ignacio Buse

    En el Semáforo de este viernes 24 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse consiguió su primera victoria en un ATP 1000 al derrotar a Adrian Mannarino en el Mutua Madrid Open, rompiendo una sequía de 18 años para el tenis peruano; segundo, se realizó la edición 21 de los Premios Luces 2026, que reconoció por votación del público lo mejor de la cultura, el arte y el entretenimiento en ocho categorías y 37 subcategorías; finalmente, la ausencia de convocatoria de la beca Generación del Bicentenario en 2026 dejó a unos 300 jóvenes en incertidumbre.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.