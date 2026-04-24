Triunfo histórico de Buse en ATP 1000, se entragaron los Premios Luces 2026 y falta de presupuesto afecta a becarios del Bicentenario

En el Semáforo de este viernes 24 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse consiguió su primera victoria en un ATP 1000 al derrotar a Adrian Mannarino en el Mutua Madrid Open, rompiendo una sequía de 18 años para el tenis peruano; segundo, se realizó la edición 21 de los Premios Luces 2026, que reconoció por votación del público lo mejor de la cultura, el arte y el entretenimiento en ocho categorías y 37 subcategorías; finalmente, la ausencia de convocatoria de la beca Generación del Bicentenario en 2026 dejó a unos 300 jóvenes en incertidumbre.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN TRIUNFO HISTÓRICO PARA IGNACIO BUSE

Después de 18 años, un tenista peruano volvió a ganar un partido en un torneo ATP 1000. Desde Lucho Horna en Roma 2008 el Perú no podía gritar un triunfo de este tipo; sin embargo, este martes, Ignacio Buse selló su primera victoria en un torneo de esta categoría en el Mutua Madrid Open tras vencer al francés y ex-17 del mundo Adrian Mannarino. Un hito histórico para su carrera y para el deporte peruano. Así, ‘Nachito’ logró su pase a segunda ronda, en la que hoy viernes enfrentará a otro francés: el reciente ganador del torneo en Barcelona, Arthur Fils.

🟢PREMIOS LUCES 2026

Anoche, se llevó a cabo la tradicional ceremonia de nuestros Premios Luces 2026, en su edición número 21. El evento premió, a través del voto del público, la excelencia en la cultura, el arte y el entretenimiento en el año que pasó en ocho categorías principales: Televisión, Cine, Artes Escénicas, Música, Artes Visuales, Moda, Letras y Contenido Digital, y esos rubros estuvieron repartidos en un total de 37 subcategorías. En un contexto donde las industrias culturales aún enfrentan múltiples desafíos, este respaldo entre los lectores de este Diario cumple un rol de validación para los creadores del 2025 y un estímulo para los del 2026.

🔴Beca Generación del Bicentenario en el limbo

La falta de convocatoria en el 2026 de la beca Generación del Bicentenario ha dejado a unos 300 jóvenes en la incertidumbre, pese a haber sido admitidos en universidades extranjeras. Pronabec prioriza financiar a becarios actuales por limitaciones presupuestales, aunque exfuncionarios señalan que sí existían recursos. Los postulantes han invertido miles de soles y algunos ya perdieron oportunidades. La situación evidencia desorganización estatal y amenaza la continuidad de una política clave para formar profesionales y fortalecer el desarrollo del país.