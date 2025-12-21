En el Semáforo de este domingo 21 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Hyemi de la Cruz, con 8 años, conquistó tres oros en el Sudamericano de Ajedrez 2025 en Cali, evidenciando el crecimiento del talento juvenil peruano, aunque requiere apoyo institucional continuo. Segundo, un cartucho de dinamita en la clínica Montesur evidencia que la extorsión ya no respeta centros de salud, demostrando impunidad y la necesidad de inteligencia policial efectiva. Finalmente, Herminio Daga Salgado, denunciado por violación sexual a una menor en 2021, integra la lista de Podemos Perú como candidato número 3, evidenciando negligencia partidaria y la urgencia de auditorías rigurosas sobre antecedentes penales antes de inscribir candidaturas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ajedrez peruano hace historia

Con apenas 8 años, Hyemi de la Cruz conquistó tres oros en el Sudamericano de Ajedrez 2025 en Cali, Colombia, en modalidades clásico, rápidas y blitz. Este triplete, el segundo de su carrera, evidencia el crecimiento del talento juvenil peruano en este deporte ciencia. Aunque su logro es excepcional, el reto es canalizar este potencial mediante apoyo institucional continuo y acceso a entrenamiento de élite. Su triunfo inspira a nuevas generaciones y posiciona al ajedrez peruano en Sudamérica.

🔴Asediados por el crimen

El hallazgo de un cartucho de dinamita en la recepción de la clínica Montesur, en el distrito de Santiago de Surco, marca un peligroso precedente: la extorsión ya no respeta ni centros de salud. Aunque personal especializado de la Policía Nacional del Perú neutralizó la amenaza, dirigida presuntamente a un trabajador del establecimiento médico, el mensaje de impunidad es alarmante. No basta con desactivar cargas; se requiere inteligencia policial efectiva para desarticular estas bandas que extorsionan de forma impune.

🔴Inaceptable candidatura

La UDI de El Comercio reveló que Herminio Daga Salgado, denunciado en el 2021 por violación sexual a una menor de 12 años en Huánuco, integra la lista de diputados de Podemos Perú con el número 3. La fiscalía investiga aún los tocamientos indebidos pese a cuatro años transcurridos. Que Podemos Perú lo coloque como candidato demuestra una negligencia en su selección de postulantes. Los partidos deben implementar auditorías rigurosas sobre antecedentes penales y denuncias activas antes de inscribir candidaturas.