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Triunfos para enmarcar en el tenis, la extorsión llegó al Metropolitano, y un accidente que obligó a un corte eléctrico

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 21 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este jueves 21 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: los triunfos especiales de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno el día de ayer. Segundo: la extorsión llegó hasta el Metropolitano. Finalmente: un accidente con un camión de cisterna que obligó a hacer un corte eléctrico en Comas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.