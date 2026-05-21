Triunfos para enmarcar en el tenis, la extorsión llegó al Metropolitano, y un accidente que obligó a un corte eléctrico

En el Semáforo de este jueves 21 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: los triunfos especiales de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno el día de ayer. Segundo: la extorsión llegó hasta el Metropolitano. Finalmente: un accidente con un camión de cisterna que obligó a hacer un corte eléctrico en Comas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢TRIUNFOS PARA ENMARCAR

Continuando con la buena racha de nuestros tenistas peruanos, ayer miércoles Ignacio Buse y Gonzalo Bueno sumaron dos triunfos importantísimos. Por su lado, ‘Nacho’ en Hamburgo, venció al checo Jakub Mensik con un aplastante 6-0; 6-3 para meterse en cuartos de final del ATP 500 y además estrenar nuevo ranking dentro del top 50. Mientras tanto, en simultáneo, Gonzalo Bueno superaba la segunda ronda de la qualy en Roland Garros, lo que lo deja a tan solo un partido de meterse por primera vez en su carrera al cuadro principal de un Grand Slam.

🔴LA EXTORSIÓN LLEGÓ AL METROPOLITANO

Choferes de los buses alimentadores del Metropolitano denunciaron amenazas de extorsionadores que exigen pagos mensuales de S/400 mediante códigos QR personalizados. La banda criminal afirma conocer placas, rutas y turnos de trabajo y advierte atentados contra conductores y unidades si no cumplen. El caso refleja el avance de las mafias en el transporte público limeño y evidencia fallas en la respuesta estatal frente a las denuncias. La ATU negó la autenticidad de mensajes difundidos aunque persiste la preocupación entre usuarios.

🔴ACCIDENTE OBLIGA A CORTE ELÉCTRICO EN COMAS

Una cisterna que transportaba gas se volcó en la avenida Revolución, en la zona de Collique, Comas, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo. El accidente derribó un poste de electricidad y obligó al corte preventivo del servicio eléctrico para evitar una posible deflagración. Bomberos y personal de emergencia evacuaron a vecinos cercanos mientras rescataban al chofer, quien quedó atrapado entre los fierros. Cuatro unidades de bomberos atendieron la emergencia y las autoridades investigan las causas del accidente.