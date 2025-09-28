En el Semáforo de domingo 28 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, más de 100 estudiantes de USIL participaron en el taller previo a la Audiencia Universitaria, demostrando compromiso democrático juvenil hacia las elecciones 2026 e identificando problemas como inseguridad, corrupción y deficiencias educativas. Segundo, el tenis peruano destaca con Ignacio Buse alcanzando semifinales en Lisboa y Gonzalo Bueno cuartos de final en Buenos Aires, escalando en el ránking ATP tras el triunfo en Copa Davis. Finalmente, Trump anuncia aranceles del 100% en importación de medicamentos, 50% en muebles y 25% en camiones pesados desde octubre, medida proteccionista que elevará precios esenciales y generará inflación.

🟢MASIVA PARTICIPACIÓN EN TALLER DE AUDIENCIA UNIVERSITARIA

Más de 100 estudiantes de USIL participaron activamente este sábado en el taller previo a la Audiencia Universitaria organizada por El Comercio e IDEA Internacional. Esta iniciativa demuestra el creciente compromiso democrático juvenil hacia las elecciones del 2026. Los universitarios identificaron problemas estructurales como inseguridad, corrupción y deficiencias educativas. La masiva convocatoria refleja una generación consciente de su rol ciudadano.

🟢BUENA SEMANA PARA EL TENIS PERUANO

El tenis peruano atraviesa un momento destacable tras los resultados de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Buse alcanzó las semifinales en Lisboa, mientras Bueno llegó a cuartos de final en Buenos Aires. Ambos tenistas escalaron posiciones en el ránking ATP, consolidando el impulso generado por el reciente triunfo en Copa Davis. Estos avances representan una evolución positiva del deporte nacional, demostrando que el tenis peruano cuenta con talento competitivo de nivel internacional.

🔴OTRO ARANCEL IRRESPONSABLE

El presidente estadounidense, Donald Trump, nuevamente recurre a medidas arancelarias extremas, anunciando gravámenes del 100% sobre medicamentos importados, 50% en muebles y 25% en camiones pesados a partir de octubre. Esta decisión proteccionista amenaza con elevar significativamente los precios de productos esenciales para las familias estadounidenses, especialmente medicamentos vitales. Esta medida generará inflación adicional y reducirá el poder adquisitivo.