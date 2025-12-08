Trump versus Trump

El diario “The New York Times” titulaba hace pocos días: “El expresidente a quien Trump planea indultar inundó EE. UU. de cocaína”. Especificaba en seguida que “el exmandatario hondureño ayudó a orquestar una conspiración de narcotráfico durante décadas […]. En una ocasión se jactó de que iban a ‘meter las drogas en las narices de los gringos’” (30/11/25). El periódico estadounidense se refería a Juan Orlando Hernández, detenido desde el 2022 y quien salió de prisión el 1 de diciembre reciente, luego de concretarse el indulto.

Desde que inauguró su segundo mandato, Trump anunció como uno de sus objetivos políticos la persecución de los cárteles que abastecen de drogas al mercado estadounidense. Los cárteles mexicanos estuvieron en el blanco, y ahora el objetivo es el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Trump ha propiciado un fuerte despliegue marítimo militar y ordenado el ataque a lanchas acusando a sus tripulantes –sin pruebas conocidas– de transportar drogas, lo que ha implicado la muerte de al menos 87 personas en el Caribe y el Pacífico de setiembre a hoy.

¿Cómo se explica, entonces, que el mismo mandatario haya indultado a Hernández? “Según muchas personas a quienes respeto profundamente, [Juan Orlando Hernández] ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, declaró Trump (“El País”, 4/11/25). Así pues, la razón a la vista es que las opiniones de personas de su confianza tienen, para él, más peso que disposiciones emanadas de tribunales de su propio país (que en este caso implicaron, en junio del 2024, una condena de 45 años de prisión para el hondureño).

Una segunda razón –más densa, políticamente hablando– se encuentra al revisar la reciente “Estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos”, un documento de noviembre del 2025 que considera como un asunto central del gobierno recuperar la hegemonía en el hemisferio occidental, en particular en América Latina. Dicho de otra manera, la lucha contra las drogas es importante, pero instrumental al propósito de recuperar “América para los americanos”. Las alianzas políticas y las lealtades serán definitorias, sobre todo para desalentar la presencia de países como China.

La situación se complejiza al constatar la abierta intervención de Trump en las recientes elecciones hondureñas, en favor del candidato de su preferencia, Nasry Asfura. Según especialistas entrevistados por El Comercio, “esto pudo haber hecho ‘decidir a los indecisos’, pero también puede ser ‘estrategia de injerencia’ que se repita en otras elecciones presidenciales” (5/12/25). ¿Volverán los tiempos de ser el patio trasero del país del norte?