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Trump y Xi están más débiles de lo que parecen

“La cumbre pasó casi desapercibida para gran parte del público estadounidense por el boicot televisivo”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Fotografía del 25 de septiembre de 2026 del presidente de China, Xi Jinping (i), saludando a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su visita en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
    Fotografía del 25 de septiembre de 2026 del presidente de China, Xi Jinping (i), saludando a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su visita en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán

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