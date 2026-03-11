El Comercio
Trump: “Ya no me interesa la paz”

“Depende de nosotros decidir cómo sobrevivimos a este fuego cruzado”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

    "Seamos realistas: si bien el Perú no es el principal interés estratégico de ambas potencias, sí tenemos una importancia relativa". Foto: SAUL LOEB / AFP
    Trump ha decidido dar un cambio de rumbo respecto al posicionamiento del Gobierno Estadounidense en política exterior. El republicano, quien en su momento se vanagloriaba de no iniciar nuevas guerras y, por el contrario, detener las que ya estaban en curso, ha dado un giro de 180 grados. Las intervenciones en Venezuela e Irán —y me atrevería a decir que próximamente contra los cárteles del narcotráfico en nuestra región y Cuba— demuestran que estamos viviendo un cambio de era en el tablero geopolítico global y en la forma en que las superpotencias actúan en él.

