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Turkish Airlines anuncia ruta a Lima para 2027, Ortiz de Zevallos recibe Orden de El Sol y sicarios atacan bus en Callao

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 28 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    LIMA, 23 de mayo 2026. Entrevista a Felipe Ortiz de Zevallos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
    LIMA, 23 de mayo 2026. Entrevista a Felipe Ortiz de Zevallos. (Foto: César Campos / @photo.gec)
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

    En el Semáforo de este domingo 28 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, destaca el anuncio de Turkish Airlines sobre la ruta Estambul-Caracas-Lima para el 2027, que impulsará el turismo y fortalecerá la proyección internacional del Perú. Segundo, la condecoración a Felipe Ortiz de Zevallos reconoce con justicia su trayectoria íntegra y su aporte al país. Finalmente, el ataque contra un bus en el Callao evidencia la grave expansión de la extorsión y exige una respuesta inmediata de las autoridades.

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