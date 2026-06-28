Turkish Airlines anuncia ruta a Lima para 2027, Ortiz de Zevallos recibe Orden de El Sol y sicarios atacan bus en Callao

En el Semáforo de este domingo 28 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, destaca el anuncio de Turkish Airlines sobre la ruta Estambul-Caracas-Lima para el 2027, que impulsará el turismo y fortalecerá la proyección internacional del Perú. Segundo, la condecoración a Felipe Ortiz de Zevallos reconoce con justicia su trayectoria íntegra y su aporte al país. Finalmente, el ataque contra un bus en el Callao evidencia la grave expansión de la extorsión y exige una respuesta inmediata de las autoridades.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una nueva ruta áerea para el país

Turkish Airlines anunció la habilitación de la ruta Estambul-Caracas-Lima, con inicio de operaciones previsto para el 2027. Esta conexión amplía el acceso del país a mercados europeos y del Medio Oriente y fortalece el turismo. La gestión del MTC para destrabar las autorizaciones necesarias merece pleno reconocimiento. Apostar por rutas intercontinentales es invertir en el desarrollo económico, la integración global y el posicionamiento estratégico del Perú ante el mundo.

🟡Un peruano ejemplar

La condecoración de Felipe Ortiz de Zevallos con la orden de El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz es un reconocimiento justo a una vida que siempre ha contribuido al país. Su rol como embajador en Estados Unidos cuando se suscribió el tratado de libre comercio marcó el desarrollo nacional. El canciller Carlos Pareja acertó en la ceremonia de condecoración al subrayar su integridad y pensamiento libre. El Perú necesita más referentes como Ortiz de Zevallos: íntegros, visionarios y comprometidos con el futuro del país.

🔴Otro ataque al transporte público

El ataque de sicarios contra un bus del Consorcio Roma en la avenida Néstor Gambetta en el Callao, con decenas de pasajeros a bordo, es una evidencia vergonzosa del abandono del Estado en su lucha contra el crimen organizado. La extorsión al transporte público ya cobra una normalidad inadmisible. El Gobierno Central, el Gobierno Regional del Callao, la PNP y el Ministerio del Interior deben tomar acciones concretas e inmediatas. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de la impunidad.