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UE certifica empresas en Perú; contaminación vehicular causa 10 mil muertos al año y grave incencio en en Gamarra

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 18 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Los ganadores demostraron estándares avanzados en sostenibilidad, inclusión social y equidad de género, alineados con la estrategia Global Gateway de la Unión Europea. (Foto: Camila Vera / Gestión)
    Los ganadores demostraron estándares avanzados en sostenibilidad, inclusión social y equidad de género, alineados con la estrategia Global Gateway de la Unión Europea. (Foto: Camila Vera / Gestión)

    En el Semáforo de este jueves 18 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Unión Europea reconoció a 14 empresas peruanas por sus avances en gestión ambiental e inclusión, demostrando que el país puede competir con estándares internacionales. Segundo, Lima sufre una grave contaminación vehicular que provoca 10 mil muertes al año y exige medidas urgentes hacia la electromovilidad. Finalmente, un incendio en una galería de Gamarra volvió a evidenciar la falta de protocolos de seguridad y la necesidad de una fiscalización municipal estricta.

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