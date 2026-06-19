UE certifica empresas en Perú; contaminación vehicular causa 10 mil muertos al año y grave incencio en en Gamarra

En el Semáforo de este jueves 18 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Unión Europea reconoció a 14 empresas peruanas por sus avances en gestión ambiental e inclusión, demostrando que el país puede competir con estándares internacionales. Segundo, Lima sufre una grave contaminación vehicular que provoca 10 mil muertes al año y exige medidas urgentes hacia la electromovilidad. Finalmente, un incendio en una galería de Gamarra volvió a evidenciar la falta de protocolos de seguridad y la necesidad de una fiscalización municipal estricta.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Sostenibilidad con sello europeo

La delegación de la Unión Europea en el Perú acaba de entregar su primer Reconocimiento Empresarial UE a 14 empresas nacionales que han demostrado avances medibles en gestión ambiental, equidad de género e inclusión laboral. Este galardón, enmarcado en la estrategia Global Gateway, no es un simple diploma: es evidencia de que el empresariado peruano puede competir con los más altos estándares internacionales.

🔴La contaminación vehicular cobra diez mil vidas al año

La ciudad de Lima supera tres veces el límite de partículas PM2.5 recomendado por la OMS, y eso se traduce en 10 mil muertes anuales y una pérdida promedio de 2,2 años de vida por habitante, según un informe del Air Quality Life Index de la Universidad de Chicago. Las autoridades deben regular el parque automotor, exigir estándares de emisiones a las importaciones y apostar decididamente por la electromovilidad antes de que la cifra de muertos siga escalando.

🔴Gamarra en llamas

Un voraz incendio consumió el tercer piso de una galería en Gamarra, en el cruce de la avenida Humboldt con Las Américas, lo que movilizó a nueve unidades de bomberos para controlar una emergencia catalogada como código 2. El fuego expone una vez más la temeraria mezcla de materiales inflamables y ausencia de protocolos de seguridad en el emporio. Las autoridades municipales deben dejar de improvisar: fiscalizar planes de evacuación obligatorios y sancionar ejemplarmente a quienes pongan en riesgo vidas.