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Un acto de justicia para los formadores de futuros maestros

“Estoy convencida de que revalorizar a quienes forman a los futuros maestros del país es una decisión clave para fortalecer la calidad educativa”.

    María Esther Cuadros Espinoza
    Por

    Ministra de Educación

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    "Desde el Ministerio de Educación trabajamos para que este reconocimiento no sea solo un discurso sino una acción concreta que dignifica su labor".
    "Desde el Ministerio de Educación trabajamos para que este reconocimiento no sea solo un discurso sino una acción concreta que dignifica su labor".

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.