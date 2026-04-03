Un acto de justicia para los formadores de futuros maestros

Uno de los compromisos asumidos por mi gestión es promover el bienestar de nuestros docentes y mantener con ellos un diálogo permanente sincero y respetuoso. Un diálogo que apela a la comprensión y a la paciencia pero también a la certeza de que sus demandas siempre serán escuchadas y atendidas en la medida en que existan las condiciones y los recursos para hacerlo posible.

Hoy puedo comunicar una decisión que nace precisamente de ese proceso de escucha y de trabajo sostenido. Un total de 968 docentes nombrados de institutos y escuelas de educación superior pedagógica públicas del país accederán a incrementos salariales de hasta S/3.374 mensuales a través del proceso de categorización ejecutado por el Ministerio de Educación. Esta medida busca mejorar sus condiciones laborales y sobre todo reconocer su experiencia y trayectoria profesional.

A través de esta vía estos docentes se incorporarán a nuevas categorías dentro de la carrera pública docente lo que se traduce en el acceso a una remuneración íntegra mensual superior como una forma concreta de reconocer su desarrollo profesional.

Actualmente los docentes nombrados de institutos y escuelas de educación superior pedagógica públicas se encuentran en la primera categoría con una remuneración de S/5.399. Con esta medida 466 docentes pasarán a la segunda categoría ganando S/7.087 y 502 docentes serán ubicados en la tercera categoría con S/8.774. Esto representa incrementos de S/1.687 y S/3.374 respectivamente.

Para hacer viable esta decisión se ha gestionado la transferencia de S/31 millones lo que permitirá financiar el costo diferencial de la medida en 25 gobiernos regionales y garantizar que este reconocimiento se concrete de manera efectiva en todo el país.

Estoy convencida de que revalorizar a quienes forman a los futuros maestros del país es una decisión clave para fortalecer la calidad educativa. Por ello desde el Ministerio de Educación trabajamos para que este reconocimiento no sea solo un discurso sino una acción concreta que dignifica su labor y fortalece el sistema educativo nacional.