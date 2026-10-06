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Un alga, tres científicos y una nueva ventana al cerebro

“La optogenética es ya entonces una herramienta poderosa para investigar el sistema nervioso, y algunas de sus posibles aplicaciones clínicas se están probando en pacientes”.

    Fabiola León Velarde
    Por

    Fisióloga y doctora en Ciencias, Universidad Peruana Cayetano Heredia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Cómo saber qué hacen las neuronas en el cerebro? Observar que una región se activa cuando recordamos, sentimos miedo o nos movemos permite relacionar esa actividad con una función, pero no demuestra por sí solo que la cause. Para comprobar qué rol cumple un circuito neuronal, los investigadores necesitan activar o inhibir neuronas seleccionadas y observar qué cambia. El Nobel de Fisiología o Medicina de 2026 reconoce los descubrimientos que hicieron posible la optogenética, una técnica que combina genética y luz para controlar la actividad de neuronas específicas y estudiar sus efectos en el cerebro.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.