Un ejemplo de superación, empresas de transporte en peligro, e infiltrados en todos los sectores

En el Semáforo de este jueves 23 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: la historia de superación de Jaime León Pallete y sus méritos deportivos. Segundo: empresa de transporte considera cerrar operaciones en todo el país a causa de las extorsiones. Finalmente: miembros de la minería ilegal infiltrados en el Ejército.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN

Jaime León Pallete, expresidente de Universitario, demuestra que la edad no es un límite. A sus 84 años acumula más de 70 medallas en atletismo máster y mantiene una exigente rutina de tres horas diarias de entrenamiento. En una entrevista con este Diario compartió su filosofía de vida, basada en cuidar la salud para disfrutar plenamente cada etapa. Además, recordó su paso por el fútbol, el apoyo de su familia y cómo el deporte se convirtió en su motor para mantenerse activo y competitivo.

🔴EMPRESAS DE TRANSPORTES EN PELIGRO

La creciente ola de extorsiones contra el transporte interprovincial mantiene en alerta al sector. Desde junio, seis empresas han sido atacadas y, tras tres atentados registrados en menos de 24 horas en Lima norte, el gremio evalúa suspender sus operaciones a escala nacional. La medida afectaría entre 450 y 470 buses en plena temporada de Fiestas Patrias. Los transportistas exigen acciones urgentes para frenar la violencia y garantizar la seguridad de conductores, pasajeros y trabajadores del sector.

🔴INFILTRADOS EN TODOS LOS SECTORES

Una investigación revela cómo redes de minería ilegal en Madre de Dios lograron infiltrar a miembros del Ejército para reforzar su aparato armado y proteger sus operaciones. El reportaje expone casos de militares en actividad involucrados en brindar seguridad, facilitar el traslado de armamento y colaborar con organizaciones criminales que controlan zonas de extracción ilegal. La infiltración evidencia el poder económico de estas mafias y los desafíos que enfrenta el Estado para combatir la corrupción y recuperar el control de territorios afectados.