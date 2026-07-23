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Un ejemplo de superación, empresas de transporte en peligro, e infiltrados en todos los sectores

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 23 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Jaime León y Jorge Arriola fueron reconocidos por el Proyecto Legado. (Foto: Legado)
    Jaime León y Jorge Arriola fueron reconocidos por el Proyecto Legado. (Foto: Legado)

    En el Semáforo de este jueves 23 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: la historia de superación de Jaime León Pallete y sus méritos deportivos. Segundo: empresa de transporte considera cerrar operaciones en todo el país a causa de las extorsiones. Finalmente: miembros de la minería ilegal infiltrados en el Ejército.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.