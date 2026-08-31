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Un gran botín

“Estos alcaldes y candidatos no llegan solos. Vienen promovidos por partidos que no asumen responsabilidad por la conducta, los antecedentes o la falta de integridad de quienes llevan en sus listas”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    ¿Cuántos artículos se habrán escrito sobre la corrupción? Sin duda miles y, sin embargo, cada día la corrupción es más descarada. Las municipalidades, por ejemplo, se han convertido muchas veces en un gran botín para personas inescrupulosas que ven en el servicio público no una vocación de servicio, sino un trampolín a la riqueza.

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