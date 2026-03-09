Un legado que impulsa el futuro

Hace nueve años, el Reino Unido tuvo el privilegio de trabajar junto al Perú para construir la infraestructura y organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Nuestro propósito fue claro: construir infraestructura de clase mundial, de la mano del Estado Peruano, no en su lugar. A través de un acuerdo bilateral y una oficina de gestión de proyectos (PMO) integrada por empresas británicas líderes en diseño, planificación y entrega de proyectos, brindamos asesoría técnica que permitió ejecutar proyectos de infraestructura deportiva de manera transparente, en tiempo récord y con estándares internacionales.

Desde entonces, nuestra apuesta ha sido profunda e integral. Creemos en fortalecer las instituciones públicas para mejorar la gestión de infraestructura. Desarrollar capacidades y profesionalizar la función pública permite entregar obras de calidad, consolida instituciones confiables, y promueve mayor competencia en el sector construcción.

Nuestros acuerdos de gobierno a gobierno ya están entregando más de US$10.000 millones en infraestructura de una manera rápida y transparente. Por ejemplo, las 132 escuelas entregadas en 13 regiones, beneficiando a más de 162.000 estudiantes y nueve hospitales ya operativos, incluyendo el Hospital de Yungay, que beneficia a más de 55.000 habitantes.

Además de la entrega, los proyectos han venido acompañados de un compromiso sostenido del Gobierno Británico. Desde el 2018, el Reino Unido, en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas, sostiene la Mesa de Alto Nivel de Infraestructura, espacio de cooperación para fortalecer la política pública en infraestructura. Este intercambio continuo ha generado un antes y después en el sistema de infraestructura en el Perú. Hoy conceptos como las PMO y los contratos NEC (nuevo contrato de ingeniería y construcción), antes solo aplicables en los G2G, ya forman parte del sistema estatal.

En un año electoral que impulsa una visión política renovada y una asignación presupuestal estratégica y sostenible, el compromiso británico permanece firme: seguir construyendo sobre el legado creado e innovar para llegar más lejos. Con la reciente reforma de las asociaciones público-privadas APPs 5.0 y el fortalecimiento de Pro Inversión, buscamos llevar este enfoque innovador a otros mecanismos de inversión.

En esta nueva etapa, buscamos apoyar al gobierno a fortalecer los casos negocio que atraigan a los mejores inversionistas, mediante asesoría técnica integral para estructurar proyectos atractivos y bancables. Aspiramos a ser aliados estratégicos para impulsar proyectos complejos como trenes, metros y sistemas de irrigación, que transformen el territorio, generen formalidad, bienestar social y fortalezcan la competitividad del país. Todo ello a través de modelos de financiamiento innovadores que aseguren un uso sostenible del presupuesto público en el largo plazo.

Y queremos ir más allá. Aspiramos a posicionar al Perú como referente regional en innovación en infraestructura. Por eso, el 23 de marzo inauguraremos el Primer Foro de Infraestructura Latac-Reino Unido, que reunirá a altos representantes de nueve países de América Latina y el Caribe, al BID, al Banco Mundial, al Gobierno del Reino Unido y a empresas británicas líderes mundiales en sectores como el ferroviario, energía limpia, aeroportuario, ingeniería y gestión de proyectos. Buscamos proyectar la exitosa colaboración Perú-Reino Unido como referencia regional para fortalecer la planificación, gobernanza y financiamiento de proyectos, impulsando la inversión, cerrando brechas y acelerando un crecimiento sostenible.

Así como en el 2017 el Perú apostó por un mecanismo que cambió para siempre la historia de la infraestructura, hoy toca aprovechar las oportunidades con innovación y responsabilidad fiscal para encontrar el camino que permita entregar los proyectos y servicios que el país necesita.

Nosotros estamos listos, y el Perú es un país con gente extraordinariamente capaz y sin miedo al cambio. Sigamos modernizando la infraestructura del país a través de nuestra alianza sólida, moderna y confiable.