Un legado que impulsa el futuro

“Buscamos proyectar la colaboración Perú–Reino Unido como ejemplo regional para fortalecer la planificación, gobernanza y financiamiento de proyectos”.

    El pacto entre Reino Unido y Perú incentivarán nuevas inversiones en sectores clave como minería y energías renovables.
    Hace nueve años, el Reino Unido tuvo el privilegio de trabajar junto al Perú para construir la infraestructura y organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Nuestro propósito fue claro: construir infraestructura de clase mundial, de la mano del Estado Peruano, no en su lugar. A través de un acuerdo bilateral y una oficina de gestión de proyectos (PMO) integrada por empresas británicas líderes en diseño, planificación y entrega de proyectos, brindamos asesoría técnica que permitió ejecutar proyectos de infraestructura deportiva de manera transparente, en tiempo récord y con estándares internacionales.

