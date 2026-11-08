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Un meteorito impacta sobre los republicanos

“El partido de Franklin D. Roosevelt debe pasar de las palabras a la acción y, para ello, el tema fundamental es la apuesta por la vida”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El republicano Ron DeSantis, gobernador de Florida, calificó lo ocurrido el supermartes de las elecciones intermedias en Estados Unidos como el impacto de un “meteorito” sobre su partido político. No solo eso, DeSantis, quien acuñó la frase “Don’t Say Gay” (“No digas ‘gay’”), propuso el uso de armas sin permiso legal y caracterizó veladamente de “mono” a su contendiente afroamericano, también añadió la palabra “extinción” al panorama que vino luego del contundente triunfo demócrata. No es difícil imaginar a dinosaurios corriendo sin cabeza por los pasillos de la Casa Blanca mientras sus diestros adversarios se disponen a tomar por asalto las dos cámaras, sumado a los distritos tradicionalmente republicanos, como Texas, cuyos votantes latinos repudiaron en las urnas la brutalidad del monstruo ICE.

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