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Un país que los políticos no aprenden a leer

“¿Cómo podemos pedirle a un ciudadano que crea en un modelo país cuando el Estado no es capaz de garantizarle agua potable o una posta médica equipada?“.

    Jesús Salazar Nishi
    Por

    es presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS)

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