Un Papa peruano nos recuerda para qué sirve la política

El miércoles, en el Gran Teatro Nacional, un Papa con DNI peruano miró de frente a la presidenta, a sus ministros, a los congresistas y a varios expresidentes, y les dijo que la política es una forma de caridad. Lo dijo también ante empresarios y representantes de la sociedad civil, en su primer discurso oficial. La visita de León XIV a su Perú no solo despierta hermosas emociones a su paso: también nos invita a detenernos y reflexionar.

Sus palabras no son casualidad viniendo de alguien que vivió casi cuarenta años en el Perú y conoce bien lo que significa la política peruana: escándalos de corrupción, expresidentes y políticos encarcelados, polarización, enfrentamiento institucional y, sobre todo, la incapacidad de quienes ostentan el poder para brindar un buen servicio al ciudadano en materias básicas como seguridad, salud o educación.

Es decir, todo lo contrario: la política convertida en instrumento de poder para el beneficio personal y en detrimento del bien común.

Por eso su mensaje vibró con tanta fuerza. Esa sala reunía a congresistas de todas las tiendas políticas y, sobre todo, a expresidentes que tuvieron que renunciar o fueron vacados tras escándalos de corrupción, banalidad o ineptitud: personajes que nunca pusieron al ciudadano primero, sino sus propios intereses. Una lista que incluye a quienes hoy están presos.

Al dirigirse a ellos, León XIV vinculó el servicio público con la exhortación apostólica Evangelii gaudium de su antecesor, el papa Francisco: “Señora presidenta, distinguidas autoridades: esa solicitud por el bien de los demás se concretiza de modo admirable en el servicio público. El papa Francisco, que visitó esta querida tierra en 2018, recordó que la política ‘es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común’”.

Pero el Sumo Pontífice también recordó a las autoridades y al país que quienes acuden a las instituciones esperan ser escuchados, comprender las decisiones que los afectan y encontrar a alguien a quien dirigirse con confianza. Y, sin embargo, en la última década hemos sido testigos del deterioro institucional y de una creciente desconfianza ciudadana: no solo en nuestros políticos, sino también en nuestros policías, en nuestros médicos, incluso en nuestros maestros.

Además, León XIV, que ha desarrollado gran parte de su labor pastoral en el norte del país y conoce bien lo devastador que es el fenómeno de El Niño, pidió a las autoridades responder a la altura de lo que la población necesita: “La solidaridad que los peruanos manifiestan ante las emergencias merece encontrar instituciones igualmente comprometidas, capaces de prevenir y de actuar a tiempo”.

El Papa viene dejando muchas más reflexiones, todas relevantes y pertinentes para los problemas que atraviesa el Perú, que me es imposible reseñar en esta columna dominical. Tampoco puedo describir las emociones que despierta su sola presencia en quienes tuvimos la suerte de verlo en persona, aunque fuera por unos breves minutos.

La visita de este Papa con corazón peruano ha sido un bálsamo en medio de tantos problemas. Un bálsamo que alivia algunos dolores, pero que a la vez nos pide no olvidarlos, tenerlos presentes y luchar por remediarlos.