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Un Papa peruano nos recuerda para qué sirve la política

En su primer discurso oficial, ante la presidenta, congresistas y expresidentes, León XIV pidió entender la política como vocación y caridad.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    El Papa León XIV celebró una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, región de Cajamarca, Perú, el 14 de noviembre de 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
    El Papa León XIV celebró una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, región de Cajamarca, Perú, el 14 de noviembre de 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
    / TIZIANA FABI

    El miércoles, en el Gran Teatro Nacional, un Papa con DNI peruano miró de frente a la presidenta, a sus ministros, a los congresistas y a varios expresidentes, y les dijo que la política es una forma de caridad. Lo dijo también ante empresarios y representantes de la sociedad civil, en su primer discurso oficial. La visita de León XIV a su Perú no solo despierta hermosas emociones a su paso: también nos invita a detenernos y reflexionar.

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