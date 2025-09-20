En el Semáforo de este sábado 20 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la feria gastronómica peruana que llega a Nueva York. Segundo, un complicado momento para el mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Finalmente, una innecesaria politización.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢UN POCO DEL PERÚ EN NUEVA YORK

La feria gastronómica Perú Mucho Gusto llegó a Nueva York. En la que será su segunda edición internacional tras su paso por Madrid, el evento llevará lo mejor de la gastronomía peruana al conocido barrio de Brooklyn. Durante tres días, se presentará una oferta integral que incluirá restaurantes peruanos con sede en Nueva York, una barra de Pisco 360, y un área dedicada a los superfoods peruanos. Una muy buena vitrina para seguir promocionando nuestros sabores.

🔴COMPLICADO MES DE LA HERENCIA HISPANA EN EE.UU.

El Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos se conmemora cada año entre el 15 de setiembre y el 15 de octubre, pero la celebración de este 2025 se está viendo empañada por el aplazamiento o cancelación de numerosos eventos por miedo a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las celebraciones tienen como objetivo reconocer el aporte hispanoamericano y español en la historia estadounidense y es un tradicional foco de reunión para la comunidad de origen latino en ese país.

🔴INNECESARIA POLITIZACIÓN

La solicitud de la fiscal Delia Espinoza para declarar ilegal a Fuerza Popular, presentada justo antes de su audiencia disciplinaria en la JNJ, genera cuestionamientos sobre lo oportuna de esta decisión. Aunque invoca el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas basándose en una denuncia ciudadana de marzo, la medida parece más una cortina de humo. La titular del Ministerio Público debe alejarse de decisiones que puedan interpretarse como politizadas y concentrarse en su verdadera labor jurisdiccional institucional.