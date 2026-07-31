Un reconocimiento más para nuestra gastronomía, peligrosos antecedentes en postulantes, y una nueva víctima del crimen organizado

En el Semáforo de este viernes 31, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, un premio más para nuestra cocina y esta vez para los restaurantes del aeropuerto Jorge Chávez. Segundo, cinco candidatos a las alcaldías de los distritos de Tambopata postulan pese a tener sentencias. Finalmente, el trágico asesinato del alcalde Omar Díaz Rabanal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN PREMIO MÁS PARA LA GASTRONOMÍA

El aeropuerto internacional Jorge Chávez es la puerta de entrada y salida de nuestro país. Y su propuesta gastronómica ha sido galardonada en los FAB Awards 2026, donde compitió con los mejores del mundo. Más que ofrecer comida, el aeropuerto busca convertir la despedida o la llegada al país en una experiencia memorable, donde los viajeros conozcan la diversidad y calidad de la gastronomía peruana. Estos premios fortalecen la imagen del Perú como un destino culinario de primer nivel y reflejan el valor de su identidad gastronómica en el ámbito mundial.

🔴PELIGROSOS ANTECEDENTES

Cinco candidatos a las alcaldías de los distritos de Tambopata, en Madre de Dios, postulan pese a tener sentencias por delitos como tráfico ilegal de productos forestales, depredación de bosques, falsedad genérica e ideológica. Esta situación genera preocupación porque la provincia enfrenta problemas como la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico y la trata de personas. Aunque algunos candidatos indican que sus condenas fueron cumplidas o están rehabilitados, sus antecedentes han reavivado el debate sobre la idoneidad de quienes buscan ejercer cargos públicos.

🔴UNA NUEVA VÍCTIMA DE LA INSEGURIDAD

El alcalde del distrito de Jorge Chávez, en Celendín, Cajamarca, Omar Díaz Rabanal, fue asesinado a puñaladas, lo que causó conmoción entre los pobladores. La autoridad municipal, que ejercía el cargo desde 2023, perdió la vida en un ataque que es investigado por las autoridades para determinar las causas y responsables del crimen. El hecho vuelve a poner en preocupación la seguridad de las autoridades locales y la violencia que afecta a distintas regiones del país.