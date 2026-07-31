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Un reconocimiento más para nuestra gastronomía, peligrosos antecedentes en postulantes, y una nueva víctima del crimen organizado

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 31 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este viernes 31, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, un premio más para nuestra cocina y esta vez para los restaurantes del aeropuerto Jorge Chávez. Segundo, cinco candidatos a las alcaldías de los distritos de Tambopata postulan pese a tener sentencias. Finalmente, el trágico asesinato del alcalde Omar Díaz Rabanal.

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