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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Un sistema de salud también se mide por cómo acompaña cuando no puede curar

    Mónica Pfeiffer
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    Fundadora y directora general de Casa Khuyana Foto 

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Un sistema de salud ya no se entiende solo como la capacidad de curar enfermedades, sino como la capacidad de cuidar a las personas a lo largo de toda su vida, de manera preventiva, integral y articulada con otros actores. Sin embargo, hay una dimensión que muchas veces queda fuera de esa mirada: qué ocurre cuando ya no es posible curar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.