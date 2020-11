Conforme a los criterios de Saber más

No hay señal más elocuente de una crisis que la reiteración de los pedidos de calma. La palabra es un talismán que parece legitimar a los que la usan. Sin embargo, como en toda palabra que se respete, la “calma” tiene muchas acepciones. En este momento, la peor es el sinónimo de “resignación”. El resignado es el menos calmado de todos, pues en su interior bulle toda la rabia que, por su naturaleza o por las circunstancias, no puede exteriorizar. Por otro lado, sabemos que la violencia es un camino de impulsos que no soluciona, sino multiplica los problemas.

En estos días, una calma indignada puede ser el mejor modo de lidiar con el proceso que vivimos, gracias a una mayoría del Congreso. Un gran grupo de parlamentarios con intereses contrapuestos se ha unido en una interpretación arbitraria de la Constitución. Este grupo encontró razones para que el presidente Martín Vizcarra, que no había sido sentenciado ni juzgado, fuera vacado bajo el argumento de ser considerado culpable por “incapacidad moral permanente”. Interpretar una ley con fines políticos es una movida claramente ilegítima, califique para algunos como “golpe” o no. Es una conducta inaceptable de un poder del Estado. Es un claro abuso de autoridad que, paradójicamente, le ha otorgado un futuro político a su víctima, Martín Vizcarra. Esta interpretación, que ya ha sido juzgada por especialistas (especialmente destacable es el comunicado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica), nos arroja hacia una situación de incertidumbre social, política y económica. En otras palabras, un gran desastre.

En apenas tres días, vemos las consecuencias. Una de ellas es que el principal partido promotor de la vacancia, Unión Por el Perú (UPP), anuncia que se está “tramitando” la libertad de Antauro Humala (¿qué piensan sobre esto último los generales y almirantes que han firmado una carta de apoyo a los vacadores?). Asimismo, el nuevo primer ministro ha anunciado que se debe dar una “segunda oportunidad” (suena a romance) a universidades cuya licencia fue denegada por la Sunedu. Si las medidas populistas que promovió el Congreso se aplicaran a la política del Ejecutivo, la situación económica del país empeoraría, sin duda.

¿Debemos sentir calma frente a todo eso? La calma no significa renunciar a pensar, a oponernos, a protestar. No significa ser indiferentes. Una calma alerta y activa, que se alimenta de la indignación, es una guía para cualquier ciudadano que se siente atropellado.

La calma nos permite tener la lucidez para imaginar una salida, aunque parezca difícil. Hay que tener calma para entender que debemos elegir a parlamentarios que tengan la entereza moral y la capacidad intelectual de asimilar las leyes. Calma para exigir que los próximos parlamentarios conozcan algo de la historia del Perú, donde ningún golpe tiene éxito sin el apoyo de la calle. Calma para suponer lo que podría pasar si el nuevo presidente de la República es vacado por sus antiguos colegas por no satisfacer sus pedidos y expectativas. Calma para proponer una improbable solución bajo la forma de la elección de un nuevo presidente del Congreso (hay 19 candidatos), alejado de intereses políticos o personales, que pueda ocupar la Presidencia de la República si llegara el caso.

Pero la calma sería inútil sin la indignación que le da movimiento. El derecho de protestar pacíficamente, y el de persistir en la protesta, es también un deber. Una de las razones de nuestro deterioro nacional es que la capacidad de indignarnos no ha ocupado el lugar más importante en nuestra historia. La calma y la indignación son nuestras aliadas morales. No debemos renunciar a ninguna de las dos por mucho tiempo.