En el Semáforo de este jueves 8 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, una campaña de El Comercio para reportar y denunciar casos de inquilinos morosos o irregularidades en propiedades. Segundo, dos representantes peruanas en el surf en Filipinas. Por último, un candidato presidencial defendiendo a Nicolás Maduro.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una campaña para reportar inquilinos morosos

Desde ahora, los lectores de El Comercio pueden reportar y denunciar casos de inquilinos morosos o situaciones irregulares en sus propiedades a través del WhatsApp de la campaña Pasa en la Calle +51 939 627 670. La iniciativa está dirigida a propietarios que enfrentan problemas con inquilinos que no pagan el alquiler, se niegan a desocupar el inmueble o incluso incurren en conductas violentas, pese a los reiterados pedidos y notificaciones.

🟢Peruanas en Filipinas

La WSL confirmó a los 48 surfistas ( 24 hombres y 24 mujeres) que competirán por el título mundial junior en el WSL World Junior Championships que se disputará en Urbiztondo Beach, Filipinas, del 11 al 18 de enero del 2026. Buenas noticias para el surfing peruano: habrá doble representación en el evento. Catalina Zariquiey, clasificada por Latinoamérica y Arena Rodríguez, que vuelve al evento por wildcard, tras haber firmado un semifinal en 2024, serán las abanderadas que competirán dentro de las mejores Sub 20 del mundo.

🔴Defiende a Maduro

Ronald Atencio, candidato presidencial de la alianza Venceremos, defendió en entrevista con Milagros Leiva el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, recientemente capturado por las autoridades de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para su juzgamiento, y aseguró que en Venezuela sí hay democracia pese a las reiteradas acusaciones de fraude. Cuando se le preguntó sobre qué opinión tenía ante lo ocurrido en Venezuela y la actuación del mandatario estadounidense Donald Trump, Atencio comentó que se ha vulnerado la “soberanía de los pueblos” y su “autodeterminación”.