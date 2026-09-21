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Una enorme vergüenza

“Y, entonces, ¿qué es lo que ha hecho que esta vez nos indignemos tanto? ¿Será que San Borja nos queda más cerca que Condorcanqui?”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Violeta Ayasta
    Composición: El Comercio / Foto: Violeta Ayasta

    Lo ocurrido en el colegio Liceo Naval no es un hecho aislado. Es la expresión de un problema estructural del país: la convicción de que quien tiene poder puede actuar sin límites ni consecuencias. Porque el Perú es un país sin ley, sin reglas, sin orden. Quien tiene poder, posición o dinero suele sentirse autorizado para abusar, convencido de que nada ni nadie lo puede detener. Sabiendo que la impunidad es la norma.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.