Una enorme vergüenza

Lo ocurrido en el colegio Liceo Naval no es un hecho aislado. Es la expresión de un problema estructural del país: la convicción de que quien tiene poder puede actuar sin límites ni consecuencias. Porque el Perú es un país sin ley, sin reglas, sin orden. Quien tiene poder, posición o dinero suele sentirse autorizado para abusar, convencido de que nada ni nadie lo puede detener. Sabiendo que la impunidad es la norma.

Por eso, el padre de uno de los diez adolescentes detenidos inicialmente por agresión sexual agredió físicamente a un reportero que esperaba fuera de la comisaría donde los adolescentes estaban detenidos. Lo hizo, además, frente a cámaras porque a él nadie lo detiene, para luego sostener, sin que le tiemble la voz, que debió ser más agresivo. No hay vergüenza, no hay temor a la autoridad ni a la ley. Porque se cree por encima del bien y del mal. Un padre que sabe que no le pasará nada. Ni a él ni a su hijo. Esa es la sociedad que hemos construido.

Y, sí, la violencia sexual se repite día a día, en los hogares y en las escuelas. Precisamente en aquellos espacios que deberían ser los lugares más seguros para los niños, las niñas y los adolescentes. La violencia sexual entre escolares se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de un sistema de educación que ha perdido el control, en un país donde la autoridad no vale nada. Entre enero y agosto del 2026, se reportaron 1.198 casos de violencia sexual escolar. Cada tres días hay una violación en un colegio. ¿Qué pasó en cada uno de esos casos? Nadie sabe y probablemente a nadie le importa. Y lo que es peor es que estas cifras subestiman la real magnitud del problema, porque los niños y adolescentes rara vez los denuncian porque tienen miedo, vergüenza, porque están en una situación de dependencia con el agresor o porque no confían.

No se trata de un problema de seguridad o de disciplina. Es un problema de poder, de impunidad. La violencia sexual escolar es un indicador de la degradación social en la que vivimos. Niños y adolescentes protegidos por padres abusivos. Profesores que no se atreven a poner un pare a los estudiantes por temor a sus padres. Pero el problema va más allá del sistema educativo y pone en cuestión la capacidad del Estado para imponer la ley y garantizar derechos básicos.

Hemos construido una sociedad marcada por un alto grado de violencia, que queda impune. Mientras los mejores abogados llegan a la comisaría para defender a los valientes abusadores, otro padre defiende a su hijo sosteniendo que él no participó en la violación. Pero nadie puede explicar por qué ninguno de sus hijos tuvo el valor de detener a los agresores. De levantar la voz y defender al que estaba siendo abusado frente a todos. Y yo me pregunto: ¿cuántas veces alguno de nosotros se ha atrevido a detener un abuso, a enfrentarse a un matoncito de barrio, a defender a quien no puede hacerlo por sí solo?

No es la primera vez que ocurre una violación sexual en un colegio y no es la primera vez que un caso se hace público. Y, entonces, ¿qué es lo que ha hecho que esta vez nos indignemos tanto? ¿Será que San Borja nos queda más cerca que Condorcanqui? Si tenemos un mínimo de vergüenza, deberíamos ocuparnos de que este terrible abuso no quede impune.