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Una IA para las personas

“La IA no debe ser una fuerza que simplemente actúe sobre las personas. Debe ser una herramienta que las personas puedan diseñar, gobernar y utilizar para promover la dignidad humana”.

    Ernesto Fernández Polcuch
    Por

    Director de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe

    Guiomar Alonso Cano
    Por

    Representante de la UNESCO en el Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial se convirtiera en la mayor oportunidad de nuestra generación, no por lo que puede lograr por sí sola, sino por lo que permite que la humanidad alcance de manera conjunta?

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