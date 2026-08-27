Una iniciativa para el periodismo joven, habitantes bajo un riesgo enorme, y estudiantes obligados a abandonar sus estudios

En el Semáforo de este jueves 27 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, una finalizó con éxito la 4ta edición de la Residencia Estudiantil. Segundo, vecinos bajo riesgo de sufrir consecuencias de las lluvias y huaicos. Finalmente, tres de cada diez estudiantes obligados a abandonar sus estudios.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UNA INICIATIVA PARA EL PERIODISMO JOVEN

La cuarta edición de Residencia Estudiantil, iniciativa de América Multimedia y El Comercio, culminó con una experiencia práctica dirigida a estudiantes y jóvenes profesionales interesados en la industria de medios. El programa combina 70% de aprendizaje práctico, 20% social y 10% teórico, e incluye actividades de periodismo, producción audiovisual, entretenimiento, narrativas digitales, inteligencia artificial y tecnologías multimedia. Tras recibir participantes de distintas regiones del país, la iniciativa anunció una nueva convocatoria para el 2027, cuyas fechas serán comunicadas próximamente.

🔴BAJO UN RIESGO ENORME

En Lurigancho-Chosica, vecinos han construido viviendas sobre el dique de la quebrada California, lo que reduce el cauce y aumenta el riesgo ante posibles huaicos. La ocupación de esta zona ha afectado una infraestructura destinada a contener el flujo de agua y proteger a la población. Autoridades y especialistas advierten que estas construcciones agravarían los efectos de una eventual activación de la quebrada, especialmente durante la temporada de lluvias. El problema evidencia la falta de control sobre la expansión urbana en zonas vulnerables.

🔴OBLIGADOS A ABANDONAR

Tres de cada diez jóvenes peruanos que abandonan sus estudios superiores señalan razones económicas como principal motivo. El problema se suma a las dificultades que enfrentan al ingresar al mercado laboral: en el 2025, el desempleo juvenil alcanzó el 12,3%, y el 79% de los jóvenes ocupados trabajaba en la informalidad. Además, existe un desajuste entre la formación y las necesidades empresariales. Ante este escenario, EsHoy y Apoyo Consultoría plantean medidas como becas, incentivos tributarios y modelos educativos más flexibles.