El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Una iniciativa para el periodismo joven, habitantes bajo un riesgo enorme, y estudiantes obligados a abandonar sus estudios

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 27 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Viviendas ocupan dique de la quebrada California y elevan riesgo de huaicos en Chosica. (Foto: Captura / América Noticias)
    Viviendas ocupan dique de la quebrada California y elevan riesgo de huaicos en Chosica. (Foto: Captura / América Noticias)

    En el Semáforo de este jueves 27 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, una finalizó con éxito la 4ta edición de la Residencia Estudiantil. Segundo, vecinos bajo riesgo de sufrir consecuencias de las lluvias y huaicos. Finalmente, tres de cada diez estudiantes obligados a abandonar sus estudios.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.