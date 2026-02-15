Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Una máquina que se apaga

“Este martes, aquellos que lo catapultaron al poder [a José Jerí] decidirán si ponen fin a su breve mandato”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Lo que se ocultó es que nos estaban vendiendo una máquina defectuosa, oxidada por las frivolidades y las relaciones turbias". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Lo que se ocultó es que nos estaban vendiendo una máquina defectuosa, oxidada por las frivolidades y las relaciones turbias". Ilustración: Giovanni Tazza

    En un país donde los candidatos nunca asumen responsabilidad por los congresistas que llevaron al Parlamento, resulta improbable que los legisladores hagan un mea culpa por el presidente que colocaron en el poder. A José Jerí lo eligió la actual representación parlamentaria. Lo pusieron a la cabeza de la Mesa Directiva sabiendo los antecedentes que arrastraba: una denuncia por violación, desobediencia a la autoridad y sospechas sobre su patrimonio, entre otras perlas. Con ese pasado, no era difícil percatarse de que el elegido no estaba a la altura del cargo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Mitología sureña II
    Columnistas

    Mitología sureña II

    Operación en Cuba
    Columnistas

    Operación en Cuba

    Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos
    Columnistas

    Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos

    Los vacíos en educación
    Columnistas

    Los vacíos en educación