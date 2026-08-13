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Una mirada nueva del país

“El apogeo económico que vivió el país en las primeras tres décadas del siglo XX no habría ocurrido sin los ingenieros”.

    Carlos Contreras Carranza
    Por

    Historiador y profesor de la PUCP

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    Resumen

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    "Poco después de su fundación, la Escuela de Ingenieros comenzó a publicar unos anales y un boletín que, luego del paréntesis causado por la Guerra del Salitre, dieron a luz un surtido impresionante de estudios acerca de las potencialidades productivas de la nación". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Poco después de su fundación, la Escuela de Ingenieros comenzó a publicar unos anales y un boletín que, luego del paréntesis causado por la Guerra del Salitre, dieron a luz un surtido impresionante de estudios acerca de las potencialidades productivas de la nación". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Entre la nutrida cosecha de nuevas obras e instituciones que nos dejó la desdeñada era del guano (¿fue de veras falaz su prosperidad?), debe mencionarse con especial relieve a la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, convertida hoy en la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue un 23 de julio de hace 150 años que tuvo lugar su ceremonia de inauguración, en el local de la Universidad de San Marcos, donde estuvo inicialmente alojada hasta la ocupación de Lima por los chilenos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.