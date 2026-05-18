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Una nueva ciudadela en Cusco, emergencia por brote de sarampión y propuestas insuficientes de los candidatos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 18 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hallan en Cusco una ciudadela inca cuatro veces más grande que Machu Picchu: el misterio de T'aqrachullo. Foto: Arturo Rodríguez / National Geographic / Andina
    Hallan en Cusco una ciudadela inca cuatro veces más grande que Machu Picchu: el misterio de T'aqrachullo. Foto: Arturo Rodríguez / National Geographic / Andina

    En el Semáforo de este lunes 18 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el descubrimiento de una nueva ciudadela más grande que Machu Picchu. Segundo, alerta sanitaria por brote de sarampión en Lima y otras regiones. Finalmente, las propuestas insuficientes en materia de inseguridad ciudadana de los candidatos presidenciales.

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