Una nueva ciudadela en Cusco, emergencia por brote de sarampión y propuestas insuficientes de los candidatos

En el Semáforo de este lunes 18 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el descubrimiento de una nueva ciudadela más grande que Machu Picchu. Segundo, alerta sanitaria por brote de sarampión en Lima y otras regiones. Finalmente, las propuestas insuficientes en materia de inseguridad ciudadana de los candidatos presidenciales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UNA NUEVA CIUDADELA EN CUSCO

El hallazgo de T’aqrachullo, una ciudadela inca ubicada en Cusco, podría cambiar la historia del Tahuantinsuyo. El sitio arqueológico, cuatro veces más grande que Machu Picchu, habría sido un importante centro político, religioso y económico. Las excavaciones revelaron más de 600 estructuras, objetos de oro y evidencias de enfrentamientos durante la conquista española. Investigadores creen que podría tratarse de la legendaria Ancocagua, mencionada en antiguas crónicas coloniales como uno de los templos más sagrados del Imperio Inca.

🔴EMERGENCIA POR BROTE DE SARAMPIÓN

El Gobierno peruano declaró emergencia sanitaria por 90 días debido al brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y riesgo de expansión hacia Lima, Callao y otras 12 regiones. La medida busca reforzar la vacunación, vigilancia epidemiológica y atención médica. Autoridades de salud advirtieron que la baja cobertura de inmunización favoreció el regreso de la enfermedad tras décadas sin brotes importantes. El Ministerio de Salud ejecutará acciones inmediatas para contener contagios y proteger a la población vulnerable.

🔴PROPUESTAS INSUFICIENTES

El Instituto Peruano de Economía advirtió que las propuestas de los candidatos presidenciales para combatir la inseguridad ciudadana son insuficientes y no enfrentan problemas estructurales como la debilidad de la PNP, la falta de coordinación entre instituciones y el hacinamiento en cárceles. La inseguridad ya representa un costo superior al 2% del PBI y sigue siendo la principal preocupación de los peruanos.