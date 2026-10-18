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Una nueva etapa en la relación entre el Perú y Estados Unidos

“Nuestra ubicación, los recursos naturales, la salida al Pacífico, la estabilidad macroeconómica, los acuerdos comerciales y dos siglos de vínculos con EE.UU. son activos que debemos convertir en una estrategia nacional”.

    Alfredo Ferrero
    Por

    Exembajador del Perú en Estados Unidos y exministro de Comercio Exterior y Turismo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La reciente visita al Perú del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y nuestra incorporación al Escudo de las Américas reflejan el buen momento de la relación bilateral. Son parte de una agenda que se viene construyendo desde febrero del 2024 y que permite afirmar, con hechos concretos, que el vínculo atraviesa uno de sus mejores momentos, al cumplirse el 2 de mayo pasado 200 años de relaciones diplomáticas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.