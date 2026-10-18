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¿Una nueva ley minera o un nuevo Reinfo?

“La propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) es un punto de partida, pero requiere correcciones fundamentales”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    Resumen

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    "Pero existe un asunto todavía más delicado: la responsabilidad penal. Estar inscrito en un proceso de formalización jamás debería otorgar protección frente a delitos ambientales, explotación de las personas, minería ilegal o lavado de activos". (Foto: gob.pe)
    "Pero existe un asunto todavía más delicado: la responsabilidad penal. Estar inscrito en un proceso de formalización jamás debería otorgar protección frente a delitos ambientales, explotación de las personas, minería ilegal o lavado de activos". (Foto: gob.pe)

    El Ministerio de Energía y Minas ha presentado una propuesta de ley para la pequeña minería y minería artesanal que merece atención. Tras años de prórrogas, improvisaciones y fracasos en la formalización, es positivo que se busquen reglas claras y permanentes. Sin embargo, una buena intención no garantiza una buena ley.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.