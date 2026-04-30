El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Una ruta de salud digital para el Perú

“El Perú carece de una capacidad institucional sistemática para decidir qué innovaciones deben probarse”.

    Anibal Velásquez
    Por

    Asesor en Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Telemedicina en Essalud
    Telemedicina en Essalud

    En noviembre del 2025, El Salvador lanzó DoctorSV con una apuesta que merece atención en el Perú: en pocos meses, una plataforma nacional de telemedicina asistida por inteligencia artificial (IA) alcanzó más de 1,1 millones de usuarios, cerca de 1,8 mlls. de citas y casi 18.000 atenciones diarias, con capacidad instalada para 30.000 consultas por día. Financiada por el CAF y desarrollada en alianza con Google, DoctorSV no es un piloto esperando crecer: es una apuesta de Estado desde el inicio. El reciente lanzamiento de su segunda fase, orientada al seguimiento de pacientes crónicos, confirma esa dirección.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.