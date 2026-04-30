Una ruta de salud digital para el Perú

En noviembre del 2025, El Salvador lanzó DoctorSV con una apuesta que merece atención en el Perú: en pocos meses, una plataforma nacional de telemedicina asistida por inteligencia artificial (IA) alcanzó más de 1,1 millones de usuarios, cerca de 1,8 mlls. de citas y casi 18.000 atenciones diarias, con capacidad instalada para 30.000 consultas por día. Financiada por el CAF y desarrollada en alianza con Google, DoctorSV no es un piloto esperando crecer: es una apuesta de Estado desde el inicio. El reciente lanzamiento de su segunda fase, orientada al seguimiento de pacientes crónicos, confirma esa dirección.

Su arquitectura explica su alcance. Los pacientes acceden a atención gratuita por aplicación, teléfono y WhatsApp. Las consultas quedan registradas en una historia clínica electrónica y generan recetas, órdenes y derivaciones en una red nacional de prestadores. La IA apoya el triaje, consulta y recomendaciones clínicas, manteniendo la decisión final en manos del profesional tratante.

Lo que hace a DoctorSV relevante es su lógica de diseño. En una región donde la innovación en salud rara vez sobrevive como política pública, El Salvador combinó tres componentes: decisión política de escala, infraestructura digital para la continuidad del cuidado y generación paralela de evidencia, con un ensayo previsto para el 2026 que evaluará su efecto sobre precisión diagnóstica y satisfacción del paciente. Esto contrasta con un patrón conocido: se ensayan pilotos interesantes, se presentan resultados promisorios, pero el impulso se diluye cuando debe escalar. No porque la tecnología falle, sino porque el sistema no está preparado para absorberla. El escalamiento no es una ampliación mecánica de cobertura. Es un problema de diseño institucional.

Para el Perú, esta discusión es urgente. En el 2024, el 5,3% de peruanos tenía diabetes y el 14,2% hipertensión diagnosticada. Pero el problema no es solo la prevalencia: es la brecha de control. Apenas el 65,5% de personas con diagnóstico de hipertensión recibió tratamiento continuo en los últimos 12 meses, y en diabetes la cifra fue de 72,6%, por debajo de los niveles del 2019. Entre tres y cuatro de cada diez pacientes diagnosticados no son atendidos de manera sostenida. El modelo presencial, episódico y fragmentado no logra resolver ese déficit.

El Ministerio de Salud, con apoyo de Koica, ya viene implementando un proyecto de telemonitoreo para pacientes con diabetes e hipertensión mediante glucómetros digitales y tensiómetros conectados que transmiten información continua a una plataforma de monitoreo. El fin es asegurar adherencia al tratamiento y detectar precozmente cualquier deterioro clínico. El desafío no es demostrar que tecnologías así pueden funcionar. La evidencia ya existe. El desafío es saber si pueden funcionar en las condiciones reales del sistema de salud peruano.

El Perú carece de una capacidad institucional sistemática para decidir qué innovaciones deben probarse, cómo evaluarlas y bajo qué condiciones podrían escalarse. Sin esa capacidad, los pilotos prometedores se acumulan sin traducirse en política pública. Por eso resulta pertinente impulsar, en el Instituto Nacional de Salud, una unidad funcional de gestión de innovaciones con tres funciones: identificar y sintetizar evidencia para orientar prioridades; diseñar y acompañar pilotos evaluando no solo eficacia sino condiciones de escalamiento; y traducir hallazgos en recomendaciones concretas para los tomadores de decisión.

El Salvador apostó por un despliegue a escala nacional y construir evidencia en paralelo, una ruta que demuestra que en la región sí es posible dar saltos transformadores en salud digital. Sus lecciones servirán al Perú.