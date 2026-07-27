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Unas de cal y otras de arena

“No necesitamos más héroes; simplemente que la justicia tributaria sea la regla”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    Klever Espinoza
    Por

    Socio de KERZ y vocero de Saca Tu Cuenta

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Imagina que abres el aplicativo de tu banco y tus cuentas aparecen embargadas. No debes nada, pero cometiste un error de tipeo en tu declaración del IGV y el dinero ya no se mueve. No puedes pagar planilla ni proveedores; no hay negocio.

    Conforme a los criterios de

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.