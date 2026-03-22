UNI celebra 150 años con Olimpiada de Matemática, dos escolares fallecen en tragedia del río Leche, menos del 10 % miembros mesa han sido capacitados

En el Semáforo de este viernes 22 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la UNI celebra sus 150 años organizando una Olimpiada Nacional de Matemática. Segundo, dos escolares murieron trágicamente en el río La Leche por falta de prevención. Finalmente, la mínima capacitación de los miembros de mesa pone en riesgo las próximas elecciones de la ONPE.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Olimpiada Nacional de Matemáticas por los 150 años de la UNI

Entre el 1 de enero y el 12 de marzo último, el Ministerio de Educación (Minedu) separó a 214 personas que tenían sentencias o procesos judiciales por delitos graves, y que se desempeñaban en instituciones educativas a escala nacional. El objetivo de la medida es salvaguardar la seguridad de los estudiantes. Se informó que, del total, 186 son docentes y 28 trabajadores administrativos. Además, 202 involucrados laboraban en colegios públicos y 12 en instituciones privadas.

🔴 Lamentable y evitable accidente

​Dos escolares de 16 años murieron tras ser arrastrados por la crecida del río La Leche, en la compuerta Magdalena de Batangrande, Lambayeque, cuando se bañaban en sus aguas. Es inaceptable que, pese a las reiteradas alertas sobre caudales peligrosos, no existan suficientes cercos, señalización ni vigilancia preventiva en zonas de alto riesgo. Esta tragedia pudo evitarse con campañas, restricciones de ingreso al río y protocolos claros de alerta y control comunitario fuertes.

🔴Preocupante inasistencia en capacitaciones

A pocos días de las elecciones del 12 de abril, la ONPE informó que menos del 10% de los miembros de mesa sorteados han completado sus capacitaciones. Esta baja participación es preocupante porque compromete la instalación y funcionamiento de las mesas, aumenta el riesgo de errores en el conteo y puede generar desconfianza en los resultados. Además, produciría retrasos en el escrutinio.