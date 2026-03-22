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UNI celebra 150 años con Olimpiada de Matemática, dos escolares fallecen en tragedia del río Leche, menos del 10 % miembros mesa han sido capacitados

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 22 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Universitarios amantes de las matemáticas pondrán a prueba sus conocimientos. Foto: IA.
    Universitarios amantes de las matemáticas pondrán a prueba sus conocimientos. Foto: IA.

    En el Semáforo de este viernes 22 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la UNI celebra sus 150 años organizando una Olimpiada Nacional de Matemática. Segundo, dos escolares murieron trágicamente en el río La Leche por falta de prevención. Finalmente, la mínima capacitación de los miembros de mesa pone en riesgo las próximas elecciones de la ONPE.

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