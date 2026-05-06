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Universidad Nacional de Música celebra con concierto gratuito; pobreza en Perú mejora pero se estanca y empresa de licencias opera sin trabajadores en planilla

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 6 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este miércoles 6 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Universidad Nacional de Música celebra sus 118 años con un concierto gratuito que reafirma su legado. Segundo, aunque la pobreza bajó en el Perú, la recuperación sigue siendo incompleta. Finalmente, una empresa que emite licencias en Comas opera sin trabajadores registrados en planilla.

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