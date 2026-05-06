Universidad Nacional de Música celebra con concierto gratuito; pobreza en Perú mejora pero se estanca y empresa de licencias opera sin trabajadores en planilla

En el Semáforo de este miércoles 6 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Universidad Nacional de Música celebra sus 118 años con un concierto gratuito que reafirma su legado. Segundo, aunque la pobreza bajó en el Perú, la recuperación sigue siendo incompleta. Finalmente, una empresa que emite licencias en Comas opera sin trabajadores registrados en planilla.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢CONCIERTO DEL REENCUENTRO

La Universidad Nacional de Música celebra 118 años con el “Concierto del reencuentro”, que reunirá a docentes, estudiantes y egresados para destacar su legado artístico. El evento se realizará hoy en el teatro Segura, con ingreso gratuito. Esta gala cobra especial relevancia al ser la primera tras su licenciamiento en el 2025, consolidando su papel en la formación musical. La actividad busca conectar generaciones y reafirmar su impacto en la música peruana e internacional.

🟡ÍNDICES DE POBREZA NO SE RECUPERAN

La pobreza monetaria en el Perú disminuyó a 25,7% en el 2025, reduciéndose 1,9 puntos frente al 2024 y permitiendo que 567.000 personas salgan de esta condición. Sin embargo, aún se mantiepne 5,5 puntos por encima del nivel prepandemia. La mejora se relaciona con el aumento del gasto per cápita, aunque este sigue por debajo del 2019. Persisten aún muchas brechas entre áreas urbanas y rurales, y crece la población vulnerable, evidenciando una recuperación incompleta y estancada.

🔴NO ESTÁN EN PLANILLA

Un reportaje de este Diario reveló que la empresa Circuito Vial Lima Norte S.A.C., encargada de emitir licencias de conducir en Comas por concesión de la Municipalidad de Lima, no registra trabajadores en planilla ante Sunat. Pese a ello, continúa operando el centro donde se realizan evaluaciones y trámites. Esta situación genera cuestionamientos sobre la formalidad laboral y la supervisión municipal, especialmente tras asumir la MML la emisión de licencias, lo que evidencia posibles irregularidades en la gestión del servicio.