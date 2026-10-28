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Urge revisar los reglamentos del Congreso

“Es verdad que se necesitan correcciones a nivel constitucional, pero mantener los actuales reglamentos será motivo de confrontaciones adicionales”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El artículo 90 de la Constitución indica que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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