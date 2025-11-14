En el Semáforo de este viernes 14 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Vania Torres se consagró campeona mundial del ISA World SUP 2025. Segundo, el proyecto de un fotógrafo peruano que busca cambiar y mejorar miles de vidas. Finalmente, un peligroso ataque a personal de la ATU.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢¡CAMPEONA MUNDIAL!

Un orgullo peruano más para la fila. Vania Torres se consagró campeona del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025 en la modalidad de SUP Surf (Stand Up Paddle Surf), un logro que la destaca entre las mejores del mundo en su disciplina. El campeonato, que se disputó en la playa Sunzal, El Salvador, tuvo una final de altísimo nivel donde la tablista nacional demostró su autoridad y garra. Así, Torres sumó un puntaje de 12,43, con el que superó a competidoras bastante difíciles. ¡Felicitaciones, Vania!

🟢LA AMAZONÍA DESDE ADENTRO

El fotógrafo peruano Gabriel Barreto Bentín, formado en Nueva York, une arte y acción social en la Amazonía. Tras su libro “Andinos”, decidió involucrarse más con las comunidades de Loreto, visibilizando sus problemas. Al descubrir que más de un millón de personas carecen de agua segura, creó la Fundación Encuentros y el programa Guardianes del Agua, que instalará 122 plantas potabilizadoras para beneficiar a 70.000 personas. Su proyecto busca transformar vidas y demostrar que la fotografía también puede generar cambio social.

🔴ATAQUE HACIA LA ATU

En pleno estado de emergencia, choferes informales incendiaron una miniván y agredieron a un miembro de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) para impedir que el vehículo fuera llevado al depósito. El hecho ocurrió en el distrito de San Borja y afortunadamente no dejó heridos. Imágenes de Canal N muestran cuando personal de la ATU, junto a una grúa, desplaza la miniván por algunos metros, minutos después, llegan sujetos desconocidos a bordo de una camioneta y tratan de impedir que el operativo continúe.