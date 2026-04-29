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Vania Torres revalida su oro panamericano; Petro-Perú enfrenta cambios gerenciales y Miraflores lucha contra acumulación de basura en sus playas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 29 de abril.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Vania Torres es tricampeona en los Panamericanos de surf. (Foto: Difusión)
    Vania Torres es tricampeona en los Panamericanos de surf. (Foto: Difusión)

    En el Semáforo de este miércoles 29 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Vania Torres logró el tricampeonato panamericano de surf en Panamá al ganar el oro pese a una lesión. Segundo, Pro Inversión alertó que cambios en Petro-Perú ponen en riesgo su reorganización y sostenibilidad. Finalmente, Miraflores reportó cinco toneladas de basura en dos playas, activó limpieza, restringió accesos y denunció el caso ante el OEFA.

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