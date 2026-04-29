Vania Torres revalida su oro panamericano; Petro-Perú enfrenta cambios gerenciales y Miraflores lucha contra acumulación de basura en sus playas

En el Semáforo de este miércoles 29 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Vania Torres logró el tricampeonato panamericano de surf en Panamá al ganar el oro pese a una lesión. Segundo, Pro Inversión alertó que cambios en Petro-Perú ponen en riesgo su reorganización y sostenibilidad. Finalmente, Miraflores reportó cinco toneladas de basura en dos playas, activó limpieza, restringió accesos y denunció el caso ante el OEFA.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢TRICAMPEONA EN PANAMÁ

La surfista peruana Vania Torres ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Surf en Panamá, pese a competir con una lesión en la espalda y sin preparación adecuada. Logró un puntaje de 10.10, superando a la brasileña Aline Adisaka. Este triunfo la consagra tricampeona del certamen y reafirma su dominio continental. Torres destacó la importancia de la fortaleza mental para enfrentar las dificultades y se perfila como una de las principales figuras del surf peruano.

🔴MOVIDAS DE PETRO-PERÚ ENCIENDEN ALERTAS

Pro Inversión advirtió que recientes cambios en la alta gerencia de Petro-Perú representan un riesgo crítico para el proceso de reorganización patrimonial de la empresa. Señala que estas decisiones generan inestabilidad y podrían afectar la confianza de inversionistas y el avance del plan diseñado para recuperar su sostenibilidad financiera. Además, enfatizó que la continuidad técnica y el respeto a la institucionalidad son claves para garantizar el éxito del proceso, que busca incorporar inversión privada y asegurar la viabilidad de la compañía estatal.

🔴TONELADAS DE BASURA EN MIRAFLORES

La Municipalidad de Miraflores reportó la acumulación de cerca de cinco toneladas de basura en las playas Delfines y Tres Picos, arrastradas por un fuerte oleaje anómalo. Entre los residuos se hallaron plásticos, maderas y restos de animales, lo que genera riesgos sanitarios y ambientales. El municipio presentó una denuncia ante el OEFA y desplegó labores manuales de limpieza, debido a la dificultad del terreno. Además, restringió el acceso en zonas afectadas y exhortó a la ciudadanía a no contaminar el litoral.