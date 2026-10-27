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Vaticano acredita a periodista de El Comercio para gira papal, obras en Av.Canadá generarán tráfico y el retraso del conteo de actas electorales es injustificable

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 27 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
    (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

    En el Semáforo de este martes 27 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la acreditación del Vaticano al editor Juan Pablo León para acompañar al Papa León XIV en su gira sudamericana llena de orgullo a El Comercio y reafirma nuestro compromiso con el periodismo riguroso. Segundo, el desvío vehicular en la avenida Canadá por 11 meses exigirá previsión. Aunque las obras prometen agilizar el tránsito, reducirla a un carril saturará rutas alternas; urge una eficiente señalización municipal para evitar el colapso. Finalmente, es inaceptable que, tras tres semanas, Lima siga sin procesar el 100% de actas electorales, contrastando con la rapidez de Brasil. La ONPE y el JNE urgen modernizar sus procedimientos para no deteriorar más la confianza ciudadana.

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