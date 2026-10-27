Vaticano acredita a periodista de El Comercio para gira papal, obras en Av.Canadá generarán tráfico y el retraso del conteo de actas electorales es injustificable

En el Semáforo de este martes 27 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la acreditación del Vaticano al editor Juan Pablo León para acompañar al Papa León XIV en su gira sudamericana llena de orgullo a El Comercio y reafirma nuestro compromiso con el periodismo riguroso. Segundo, el desvío vehicular en la avenida Canadá por 11 meses exigirá previsión. Aunque las obras prometen agilizar el tránsito, reducirla a un carril saturará rutas alternas; urge una eficiente señalización municipal para evitar el colapso. Finalmente, es inaceptable que, tras tres semanas, Lima siga sin procesar el 100% de actas electorales, contrastando con la rapidez de Brasil. La ONPE y el JNE urgen modernizar sus procedimientos para no deteriorar más la confianza ciudadana.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Al lado del Sumo Pontífice

La acreditación otorgada por el Vaticano a Juan Pablo León, editor de Nacional de El Comercio, para acompañar al papa León XIV en su próxima gira por Uruguay, Argentina y el Perú, constituye un legítimo orgullo institucional. Ocho años después de la cobertura junto al papa Francisco, nuestro Diario volverá al avión papal para narrar el histórico retorno del pontífice. Este encargo premia el periodismo riguroso y reafirma el compromiso de acercar grandes acontecimientos a nuestros lectores.

🟡Desvío por obras en la avenida Canadá

El plan de desvío vehicular que la Municipalidad de Lima inicia este martes en la avenida Canadá exige previsión ante la congestión que afrontarán miles de conductores durante 11 meses. Aunque la futura vía rápida y sus tres viaductos prometen agilizar el tránsito, restringir la vía al transporte público dejando un solo carril tras el primer mes saturará rutas alternas como Nicolás Arriola. Urge señalización clara y gestión permanente para evitar el colapso vial.

🔴Inaceptable demora en conteo electoral

Resulta inaceptable que Brasil haya resuelto dos elecciones presidenciales para más de 158 millones de votantes en horas, mientras Lima Metropolitana sigue sin alcanzar el 100% de actas contabilizadas tras más de tres semanas de los comicios. Según el conteo oficial, el avance continúa estancado en 98,645% con 357 actas enviadas a los jurados electorales. La ONPE y el JNE deben modernizar y agilizar sus procedimientos para erradicar esta demora que solo deteriora la confianza ciudadana.