Velarde condecorado con El Sol del Perú; Meta y YouTube multados por algoritmos en jóvenes; 1 de cada 7 mujeres mueren diariamente por cáncer de cuello uterino

En el Semáforo de este miércoles 25 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, celebramos la condecoración de Julio Velarde con la orden El Sol del Perú por sus casi veinte años fortaleciendo la estabilidad monetaria y financiera del país. Segundo, Meta y YouTube fueron multados en EE. UU. por fomentar conductas adictivas en jóvenes. Finalmente, se reportó que hay una muerte diaria de siete peruanas por cáncer de cuello uterino y urgimos al Estado a mejorar la prevención y el tratamiento.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Merecido reconocimiento

Saludamos que el gobierno haya condecorado al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, con la orden El Sol del Perú. Este reconocimiento resalta su destacado liderazgo durante casi 20 años, época en la que ha fortalecido la estabilidad monetaria, impulsado políticas prudentes y consolidado la confianza en el sistema financiero nacional. Su trayectoria también ha fortalecido la reserva internacional, garantizado el pago de deuda externa y ha promovido la inclusión financiera en todo el territorio nacional.

🟡El riesgo de los algoritmos en los jóvenes

La condena de tres millones de dólares impuesta a Meta y YouTube en Estados Unidos indica que sus algoritmos han fomentado conductas que pueden ser adictivas entre usuarios, especialmente jóvenes. Esto deja en evidencia que estas plataformas buscan priorizar el tiempo de pantalla sobre el bienestar. Es importante estar atento de los riesgos que estos algoritmos pueden generar.

🔴Demora mortal

Es lamentable que siete mujeres mueran cada día en el Perú por cáncer de cuello uterino detectado tardíamente, una tragedia evitable que refleja falencias en el acceso a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento eficaz. Instamos a las autoridades a fortalecer campañas de vacunación, ampliar la cobertura de tamizaje y garantizar tratamientos accesibles para todas las mujeres. Es esencial, además, asignar recursos presupuestarios, capacitar al personal de salud y establecer seguimiento para reducir la mortalidad.