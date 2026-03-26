El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Velarde condecorado con El Sol del Perú; Meta y YouTube multados por algoritmos en jóvenes; 1 de cada 7 mujeres mueren diariamente por cáncer de cuello uterino

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 26 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Julio Velarde es condecorado con la orden “El Sol del Perú” en el grado de “Gran Cruz”. Foto: Presidencia
    Julio Velarde es condecorado con la orden “El Sol del Perú” en el grado de “Gran Cruz”. Foto: Presidencia
    / olea

    En el Semáforo de este miércoles 25 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, celebramos la condecoración de Julio Velarde con la orden El Sol del Perú por sus casi veinte años fortaleciendo la estabilidad monetaria y financiera del país. Segundo, Meta y YouTube fueron multados en EE. UU. por fomentar conductas adictivas en jóvenes. Finalmente, se reportó que hay una muerte diaria de siete peruanas por cáncer de cuello uterino y urgimos al Estado a mejorar la prevención y el tratamiento.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.