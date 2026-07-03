Velarde recibe Honoris Causa, Áncash impulsa la pachamanca y la inflación vuelve a superar el 4% en Lima

En el Semáforo de este 3 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Julio Velarde recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad Andina del Cusco por su aporte a la estabilidad económica del Perú. Segundo, San Marcos, en Áncash, impulsó la pachamanca como símbolo cultural y atractivo turístico durante un festival por el Día del Campesino. Finalmente, la inflación en Lima Metropolitana subió a 4,01% en junio por el alza de alimentos, y analistas prevén que 2026 cerrará por encima del rango meta del BCR.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢HONORIS CAUSA PARA JULIO VELARDE

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, recibió el grado de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Andina del Cusco en reconocimiento a su destacada trayectoria y su contribución al desarrollo económico del Perú. Durante la ceremonia, destacó que la estabilidad de precios y la autonomía del BCR han sido claves para mantener la inflación más baja de América Latina. Además, agradeció el reconocimiento y resaltó el trabajo del equipo que lo acompaña en la institución.

🟢UN SÍMBOLO DE IDENTIDAD PERUANA

El distrito de San Marcos, en Áncash, busca consolidar la pachamanca como un símbolo de identidad cultural y un atractivo turístico a través de un festival que reunió a más de 5.000 visitantes por el Día del Campesino. Durante la celebración, se prepararon decenas de hornos de tierra y se realizó un concurso gastronómico que puso en valor esta tradición ancestral. La iniciativa busca fortalecer el turismo, preservar las costumbres locales y promover el desarrollo económico de la comunidad.

🔴VUELVE A CRECER LA INFLACIÓN

La inflación anual en Lima Metropolitana volvió a superar el 4% en junio al ubicarse en 4,01%, impulsada principalmente por el alza de alimentos como pescados, frutas y huevos, según el INEI. Analistas advierten que la inflación cerraría el 2026 por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (1%-3%), debido a presiones sobre los precios de alimentos y energía. Aunque algunos combustibles bajaron de precio, no fue suficiente para compensar el incremento del costo de la canasta familiar.