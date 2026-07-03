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Velarde recibe Honoris Causa, Áncash impulsa la pachamanca y la inflación vuelve a superar el 4% en Lima

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 3 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Julio Velarde, presidente del BCR
    Julio Velarde, presidente del BCR

    En el Semáforo de este 3 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Julio Velarde recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad Andina del Cusco por su aporte a la estabilidad económica del Perú. Segundo, San Marcos, en Áncash, impulsó la pachamanca como símbolo cultural y atractivo turístico durante un festival por el Día del Campesino. Finalmente, la inflación en Lima Metropolitana subió a 4,01% en junio por el alza de alimentos, y analistas prevén que 2026 cerrará por encima del rango meta del BCR.

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